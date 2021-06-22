Путин назвал последствия расширения НАТО

Движение блока на Восток, отметил президент, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. "О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что "это не направлено против вас", что "границы блока к вам приближаться не будут" - поспешили быстро забыть, - подчеркнул Путин. - А прецедент был создан".

Он напомнил, что с 1999 года последовало еще пять волн расширения альянса. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза. И это, по словам российского лидера, "фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий".

Президент отметил, что один из лидеров Социал-демократической партии Германии Эгон Бар предупреждал об этом еще в середине 80-х годов, предлагая кардинально перестроить всю европейскую систему безопасности. "Но никто ни в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел тогда его слушать", - напомнил глава государства.

Он добавил, что многие страны были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. "Фактически это был ультиматум", - считает Путин. "К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года", - отметил он.