Путин обвинил Запад в организации переворота на Украине в 2014 году

Агрессивная политика Запада привела к украинской трагедии 2014 года. Об этом говорится в статье Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", которая сегодня опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit. Материал приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

"Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось", - говорится в статье. Владимир Путин указывает на то, что тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции, но США все равно организовали переворот.

"Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?", - задается вопросом российский президент.

По мнению Путина, все, что произошло - это последствие той политики, когда многие страны были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с коллективным Западом, либо с Россией.