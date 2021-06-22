Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны

В статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами в логике построения Большой Европы. И была надежда на то, что окончание холодной войны будет общей победой, но на Западе был выбран другой путь.

В статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit, которая опубликована на сайте Кремля, российский лидер напомнил, что, пережив Вторую мировую, народы Европы смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие, взяв курс на интеграцию. Президент подчеркнул, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение российского народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии.

"Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы, - отметил Путин. - Казалось, еще немного - и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном - от Лиссабона до Владивостока".

Именно в такой логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, Россия, подчеркнул он, и стремилась развивать свои отношения с европейцами. "И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути, - заявил президент. - Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны".

Российский лидер напомнил, что для противостояния времен той эпохи НАТО и было создано.