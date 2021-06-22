Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин в 80-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР возложил букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. В Александровском саду прошла традиционная церемония, посвященная Дню памяти и скорби.

Президент России сначала подошел к ветеранам, поздоровался с ними и немного пообщался. Путин также возложил гвоздики к стелам городов-героев.

В своем выступлении глава государства пообещал, что Россия навсегда сохранит память и правду о Великой Отечественной войне.

"Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир", - сказал он.

После этого Владимир Путин объявил всероссийскую минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную войну.