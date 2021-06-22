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22.06.2021 01:25
Рубрика: Общество

Акция "Свеча памяти" прошла у Музея Победы в Москве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Москве прошла акция "Свеча памяти". На площади перед Музеем Победы собрались ветераны, военнослужащие, волонтеры. В полночь они зажгли и расставили у Вечного огня 1418 свечей - по числу дней Великой Отечественной войны.

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Волонтеры также составили из свечей огненную картину войны - изображение, посвященное битве за столицу. Под картой выложили свечами надпись "Москва помнит". А на фасаде главного здания Музея Победы появилась большая видеоинсталляция. Кроме того, оркестр Росгвардии исполнил песни военных лет. Об этом сообщает РИА Новости.

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