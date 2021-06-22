Экс-директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов назначен его президентом

Дмитрий Родионов назначен президентом Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина. Накануне он покинул пост генерального директора учреждения. Как поясняют в Минкульте, новая должность связана с серьезными планами: "Он продолжит курировать научно-исследовательскую работу, займется организацией и проведением симпозиумов и конференций, комплектованием фондов, налаживанием межмузейных связей".

Как отмечается в сообщении ведомства, "Бахрушинский музей должен стать научно-методическим центром по работе с театральными музеями и архивами театров страны. Для этого будет организована Ассоциация театральных музеев России и театров, обладающих музейными коллекциями".

Большое внимание продолжат уделять и межрегиональным проектам. Среди них "Театральный универсум" - выставки и встречи для профессионалов и любителей театра, Бахрушинский благотворительный фестиваль, премия в области литературы о театре "Театральный роман" и другие.

"Кадровые изменения должны обеспечить преемственность в развитии учреждения, его филиалов и раскрытию туристического потенциала музея", подчеркивают в Министерстве культуры.

Пост гендиректора займет Кристина Трубинова, в течение двух лет она была первым заместителем Дмитрия Родионова. В ее обязанность будет входить обеспечение технической работы музея и воплощение актуальных выставочных проектов.

Дмитрий Родионов возглавлял Бахрушинский музей почти 15 лет.