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22.06.2021 16:17
Рубрика: Общество

Эксперт: Пандемия спровоцировала рост числа наркозависимых в Москве

Текст: Ирина Огилько
Если в последние пять лет число зависимых от алкоголя и наркотиков людей сокращалось, то в 2020 году наметился рост. О ситуации и новых мерах борьбы с заразой XXI века рассказал журналистам главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

Ковидный карантин в прошлом году стал своеобразным силком для людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостями. Взрослые и подростки оказались заперты в четырех стенах, поэтому психологи фиксировали дополнительную психологическую нагрузку, рост числа депрессий. Многие пытались найти выход из ситуации, используя алкоголь.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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"Но самое главное, такая изоляция помогла выявить семьи, где дети или взрослые за пределами дома злоупотребляли наркотиками, а родственники об этом даже не догадывались, - рассказал Брюн. - Был у меня пациент, который сразу после карантина пришел на прием, объясняя тем, что сам не заметил, как выпил весь свой запас алкоголя. Это, конечно, отчасти курьез, но такой карантин помог выявить в семьях скрытые проблемы. А вовремя начатое лечение, как известно, помогает спасти жизни".

Так, по словам Брюна, если в 2019 году было зарегистрировано 43,5 тыс. заболевших алкоголизмом и 19,9 тыс. человек - наркоманией, то в 2020 году эти показатели составили 44,1 тыс. и 20,4 тыс. соответственно. Из них 3,5 тыс. случаев впервые выявлены в 2020 году. К слову, с начала года в столице уже обнаружено 700 новых зависимых. Несмотря на рост, по наблюдением врача, не меняется география зависимых людей, основная их часть проживает на юге, юго-востоке и северо-востоке Москвы. Причем территориально их дома стоят недалеко от магистралей или ж/д путей. С чем это связано, специалистам предстоит выяснить.

Конечно, небольшой прирост не сравнить с пиковым 2016 годом, когда было зафиксировано в Москве 62,6 тыс. алкоголиков и 24,8 тыс. наркоманов, но, по словам Брюна, и это тревожный знак.

"Дело в том, что эти заболевания молодеют, особенно, что касается наркомании, сейчас есть случаи, когда впервые пробуют наркотики дети в возрасте 12 лет, раньше эта планка была на 5-6 лет старше, - рассказывает "РГ" Брюн. - Изменился сам наркотик и способ его получения. Уходят тяжелые инъекционные препараты, приходят синтетические вещества. Никто не передает вещество из рук в руки, чтобы найти препарат, наркоману приходиться пройти и разгадать настоящий квест. Такая игра подстегивает и заводит молодежь. По нашим данным, 27% подростков, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, страдают алкогольной или наркотической зависимостью. Еще столько привержены агрессивному поведению, которое может спровоцировать зависимость".

Врач посоветовал москвичам относится к проблеме наркозависимости как к войне. Со своей стороны врачи делают все возможное, чтобы войну эту выиграть. "Россия является одной из немногих стран, в которых есть такая отрасль здравоохранения, как наркология. В настоящий момент любой может прийти в специализированный центр при Московском научно-практическом центре наркологии и выявить риски проявления наркологической зависимости. Эти акции называются "Наркологический чек-ап", - сказал Брюн. - Мы проведем генетическое исследование на склонность к зависимости. Поможем выявить предрасположенность к поведенческим расстройствам. Проведем консультации по вопросам профилактики и лечения заболевания и многое другое. Все мероприятия проходят конфиденциально и бесплатно, никто на учет не ставит. А проверить можно хоть 5-летнего ребенка, чтобы скорректировать его воспитание и помочь минимизировать в будущем возможную зависимость".

Для записи на "Наркологический чек-ап" нужно позвонить по телефону горячей линии "МНПЦ наркологии": +74957096404.

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