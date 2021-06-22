Эксперт: Пандемия спровоцировала рост числа наркозависимых в Москве

Если в последние пять лет число зависимых от алкоголя и наркотиков людей сокращалось, то в 2020 году наметился рост. О ситуации и новых мерах борьбы с заразой XXI века рассказал журналистам главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

Ковидный карантин в прошлом году стал своеобразным силком для людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостями. Взрослые и подростки оказались заперты в четырех стенах, поэтому психологи фиксировали дополнительную психологическую нагрузку, рост числа депрессий. Многие пытались найти выход из ситуации, используя алкоголь.

"Но самое главное, такая изоляция помогла выявить семьи, где дети или взрослые за пределами дома злоупотребляли наркотиками, а родственники об этом даже не догадывались, - рассказал Брюн. - Был у меня пациент, который сразу после карантина пришел на прием, объясняя тем, что сам не заметил, как выпил весь свой запас алкоголя. Это, конечно, отчасти курьез, но такой карантин помог выявить в семьях скрытые проблемы. А вовремя начатое лечение, как известно, помогает спасти жизни".

Так, по словам Брюна, если в 2019 году было зарегистрировано 43,5 тыс. заболевших алкоголизмом и 19,9 тыс. человек - наркоманией, то в 2020 году эти показатели составили 44,1 тыс. и 20,4 тыс. соответственно. Из них 3,5 тыс. случаев впервые выявлены в 2020 году. К слову, с начала года в столице уже обнаружено 700 новых зависимых. Несмотря на рост, по наблюдением врача, не меняется география зависимых людей, основная их часть проживает на юге, юго-востоке и северо-востоке Москвы. Причем территориально их дома стоят недалеко от магистралей или ж/д путей. С чем это связано, специалистам предстоит выяснить.

Конечно, небольшой прирост не сравнить с пиковым 2016 годом, когда было зафиксировано в Москве 62,6 тыс. алкоголиков и 24,8 тыс. наркоманов, но, по словам Брюна, и это тревожный знак.

"Дело в том, что эти заболевания молодеют, особенно, что касается наркомании, сейчас есть случаи, когда впервые пробуют наркотики дети в возрасте 12 лет, раньше эта планка была на 5-6 лет старше, - рассказывает "РГ" Брюн. - Изменился сам наркотик и способ его получения. Уходят тяжелые инъекционные препараты, приходят синтетические вещества. Никто не передает вещество из рук в руки, чтобы найти препарат, наркоману приходиться пройти и разгадать настоящий квест. Такая игра подстегивает и заводит молодежь. По нашим данным, 27% подростков, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, страдают алкогольной или наркотической зависимостью. Еще столько привержены агрессивному поведению, которое может спровоцировать зависимость".

Врач посоветовал москвичам относится к проблеме наркозависимости как к войне. Со своей стороны врачи делают все возможное, чтобы войну эту выиграть. "Россия является одной из немногих стран, в которых есть такая отрасль здравоохранения, как наркология. В настоящий момент любой может прийти в специализированный центр при Московском научно-практическом центре наркологии и выявить риски проявления наркологической зависимости. Эти акции называются "Наркологический чек-ап", - сказал Брюн. - Мы проведем генетическое исследование на склонность к зависимости. Поможем выявить предрасположенность к поведенческим расстройствам. Проведем консультации по вопросам профилактики и лечения заболевания и многое другое. Все мероприятия проходят конфиденциально и бесплатно, никто на учет не ставит. А проверить можно хоть 5-летнего ребенка, чтобы скорректировать его воспитание и помочь минимизировать в будущем возможную зависимость".

Для записи на "Наркологический чек-ап" нужно позвонить по телефону горячей линии "МНПЦ наркологии": +74957096404.