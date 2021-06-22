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22.06.2021 09:08

В путь за счастьем и здоровьем

Текст: Аксинья Донская
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 136(8487)
Карелия летом по праву может стать местом идеального семейного отдыха. Там каждый, независимо от возраста, найдет для себя именно то, что поможет получить новые впечатления и зарядиться позитивом на год вперед, даже обретет счастье на горе Сампо. Ну и, конечно, все это можно сделать с пользой для здоровья, ведь именно здесь природой созданы уникальные условия, благотворно влияющие на организм.
Царский курорт расположился среди экологически чистых озер и лесов, вдали от трасс. А вода здесь обладает уникальными свойствами. Фото: Из архива санатория "Марциальные воды" Царский курорт расположился среди экологически чистых озер и лесов, вдали от трасс. А вода здесь обладает уникальными свойствами. Фото: Из архива санатория "Марциальные воды"
Царский курорт расположился среди экологически чистых озер и лесов, вдали от трасс. А вода здесь обладает уникальными свойствами. Фото: Из архива санатория "Марциальные воды"

Выбирая маршрут для отпуска, стоит обратить внимание именно на Карелию. Ведь неслучайно она была излюбленным местом отдыха Петра Первого, и именно здесь с легкой руки императора появился первый российский курорт, который, к слову, существует и по сей день среди экологически чистых озер и лесов, вдали от трасс, в 50 километрах от Петрозаводска, в Кондопожском районе. А полезные свойства применяемой там марциальной воды и габозерской грязи научно доказаны. Но обо всем по порядку.

Солнце, воздух, вода плюс богатая медицинская база и уникальная история. Туристов сюда влечет множество сохранившихся до наших дней культурно-исторических объектов, церквей и храмов, возведенных несколько веков назад и бережно сохраненных до наших дней. А для детей любопытным будет знакомство с Талвиукко, карельским Дедом Морозом. Вот­чина принимает гостей круглый год, здесь можно посетить оленью ферму, птичий двор, питомник ездовых собак и даже покататься на них.

Туристов также привлекает гора Сампо. В 60-е годы на этой природной вершине проходили съемки одноименного фильма по мотивам карело-финского народного эпоса. Сампо в местном фольклоре - это предмет, который дает счастье. Овеянная легендами гора считается местом с сильной энергетикой.

Стоит сказать и о церкви, возведенной в 1766 году по мановению руки Екатерины II для работников кончезерского завода. Ее строили на средства, выделенные из казны, а также за счет личных пожертвований рабочих. К слову, ранее благодаря одному из них, Ивану Рябоеву, практически в том самом месте был найден источник богатой железом марциальной воды, эффективность которой подтверждена и научно доказана. Она благотворно влияет на почки и желудочно-кишечный тракт, повышает защитные функции организма, помогает повысить гемоглобин в крови, а также обладает другими полезными свойств.

Сегодня здесь функционирует четыре источника. Это самоизливающиеся железистые и крепкие железистые слабоминерализованные гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые и магниево-кальциевые, кислые, холодные воды. Содержание железа в них в течение года изменяется не более чем на 11 мг/л.

По словам главного врача санатория "Марциальные воды" Валентины Савкиной, марциальная вода не только помогает устранить дефицит железа, но и обладает высокой антибактериальной активностью в отношении патогенной микрофлоры, увеличивает сопротивляемость организма инфекциям, улучшает аппетит, способствует общему укреплению организма. Кроме того, в ней содержится кальций, магний, натрий и марганец.

Другим уникальным фактором курорта являются высококачественные грязи Габозера. Если продумать маршрут грамотно, путешествие в Карелию станет незабываемым для всей семьи.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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