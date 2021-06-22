Глава комитета ГД поддержал новые меры против COVID-19 в Москве

Все устали от ограничений, но надо отнестись к ним с пониманием. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя новые столичные меры против пандемии коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении с 22 июня временно запретить проведение мероприятий с присутствием более 500 человек. Кроме того, с 28 июня посещать заведения общественного питания в столице смогут только посетители, прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Нилов напомнил, что у каждого регионального руководителя есть право вводить ограничения, что сейчас актуально на фоне новой волны коронавируса. Президент РФ Владимир Путин, как отметил парламентарий, рекомендовал действовать в этом плане адекватно угрозам.

"Да, мы, конечно, все устали от ограничительных мер, от режимов, постоянного напоминания, но это новый вызов нашему обществу", - подчеркнул глава комитета. Он посоветовал с пониманием отнестись к ситуации и сделать все для того, чтобы быстрее побороть пандемию.