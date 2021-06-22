Новости

В Депздраве оценили ситуацию с коронавирусом в Москве 16:03
Медведев призвал продолжить усиление группировки войск РФ в Арктике 16:00
Губернатор Оренбуржья обязал чиновников сделать прививку от COVID-19 15:55
Росавиация: В Турцию 22 июня вылетит 78 рейсов 15:49
Хрипун: Ревакцинация нужна переболевшим и привитым от коронавируса через полгода 15:47
Курс биткоина рухнул ниже 30 тысяч долларов 15:43
"Турецкий поток" приостановил прокачку газа 15:37
Минобрнауки РФ опровергло разработку программы чипирования мозга 15:32
Вышел фильм о планах Третьего рейха в случае победы над СССР 15:30
Шесть вертолетов Ми-8 закупят в центр "Север" для тушения пожаров 15:30
Свердловский губернатор назвал условия обязательной вакцинации 15:29
Москвичам выделят дополнительные объемы вакцины "КовиВак" 15:25
В общежития Финуниверситета будут заселять только вакцинированных 15:12
ВТБ будет начислять 6% на остаток при переводе пенсии на карту банка 15:01
В Севастополе разъяснили новый порядок заселения в отели 14:57
В Минэкономразвития предложили узаконить деятельность гостевых домов 14:55
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 14:54
Театральный фестиваль "Толстой" в Ясной Поляне переносится 14:41
В Вооруженных силах РФ выработался коллективный иммунитет к коронавирусу 14:19
У "Гантера" из "Друзей" диагностирована 4-я стадия рака 14:05
Еврокомиссия одобрила закупку 150 миллионов доз вакцины Moderna 14:04
Более 800 человек удалено с ЕГЭ за нарушения 14:02
Памфилова: Больше всего атак на сайт ЦИК идет из США и Британии 13:59
Экс-директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов назначен его президентом 13:57
Режиссер-мультипликатор Светлана Ельчанинова умерла в 46 лет 13:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 15:08
Рубрика: Власть

Коронавирус. Временный порядок посещения ресторанов и другие решения 22.06.21

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Дорогие друзья,
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной. В больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. Система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Эксперты предложили несколько препаратов для ревакцинации от COVID-19

Вместе с тем, решение Главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников отдельных отраслей начинает приносить первые результаты.

Сегодня количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек.

Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация - дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца.

Поэтому сегодня мы должны найти решения, которые позволят максимально защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Это - с одной стороны.

С другой стороны, необходимо сохранить нормальное функционирование общепита, торговли, сферы услуг и других отраслей экономики. При всех трудностях горожане должны иметь возможность жить обычной жизнью. Разумеется, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, "свободных от ковида".

Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме.

С 28 июня 2021 г. посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания:

  •  прошедшие вакцинацию;
  •  переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
  •  либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием:

  •  электронной медицинской карты г. Москвы;
  •  портала mos.ru;
  •  ресурса ЕМИАС.ИНФО;
  •  единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус",
  •  либо в регистратуре городской поликлиники.

Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов.

Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов.

Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.

Конечно, в процессе адаптации к новому порядку посещения заведений общепита у граждан могут возникать вопросы, связанные с отсутствием в базах данных сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте. Для решения этих вопросов создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно. Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.

Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Центр Чумакова отгрузит миллион доз вакцины "КовиВак" до конца июня

Кроме того, с 22 июня 2021 г. вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек - как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

В тоже время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, "свободную от ковида", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.

Друзья, решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей.

Берегите себя.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина

В регионах Власть Работа власти Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Кремль поддерживает новые антиковидные меры Москвы
"Прямая линия" Путина пройдет без аудитории в студии
Матвиенко посоветовала российскому футболу брать пример с балета
"Спутник V" высокоэффективен, несмотря на мутации COVID-19
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет