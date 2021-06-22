Хрипун: Ревакцинация нужна переболевшим и привитым от коронавируса через полгода

Ревакцинация нужна всем переболевшим и привитым от коронавируса через полгода. Об этом руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил сегодня на пресс-конференции в мэрии столицы.

По его словам, в городе сейчас болеют коронавирусом в разной степени тяжести 100 тысяч человек. В сутки заболевает от 6 до 9 тысяч человек. Для того, чтобы остановить пандемию при разгуле индийского штамма COVID-19, горожанам требуется более высокий уровень защиты, чем при "уханьском" штамме. Поэтому ревакцинацию необходимо сделать и переболевшим без оглядки на имеющийся уровень антител, и уже привитым через полгода после первой прививки.