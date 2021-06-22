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22.06.2021 01:36
Рубрика: Общество

Исследовать вакцину для подростков начнут в июле

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 136(8487)
Исследование вакцины "Спутник V" для подростков в столице начнут в июле - оно пройдет по отработанной технологии в три этапа. Набор добровольцев идет уже сейчас, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В исследовании вакцины примут участие 350 подростков. Врачи будут наблюдать за ними в течение года. Фото: Photoxpress

"Первая и вторая фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы - Морозовской детской больницы и детской больницы имени З.А. Башляевой, третья фаза - в детских поликлиниках Москвы. По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - рассказала она.

Вакцина предназначается для подростков 12-17 лет, уточнила заммэра. Клиническое исследование будут проводить специалисты Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи, разработавшего препарат. Всего в испытаниях примут участие 350 человек. Использовать будут ту же вакцину "Спутник V", что и для взрослых, но в меньшей дозировке. Все добровольцы пройдут медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год.

"В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей. После введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием в течение 48 часов после вакцинации. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов", - добавила Ракова.

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