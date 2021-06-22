На матерого коммерсанта Сергей похож меньше всего, большую часть времени он проводит не за подсчетами прибыли, а за станком для ремонта обуви. Говорит, что простая работа ремесленника ему ближе, хотя уже более 10 лет с точки зрения государства он именно предприниматель, а не сапожник. Помещение на проспекте Мира неподалеку от одноименной станции метро он получил еще в 2010 году вместе с мастерской, которую купил, - формально это ООО "ШАФА". Но постоянным клиентам это место больше известно под названием "Мультисервис" - за годы работы предприниматель открыл в подвальном помещении часовую и ювелирную мастерские, ателье по ремонту одежды и обуви, маленькую фотостудию, сервис изготовления ключей и начал оказывать другие мелкие бытовые услуги. Подвал, где до прихода Деревянко царили разруха и плесень, стал выглядеть совсем по-другому - Сергей сделал ремонт и продолжает постоянно вносить какие-то улучшения в обстановку. "Никаких заоблачных денег мой бизнес не приносит, особенно с учетом пандемии, в прошлом году, например, во время локдауна мы были вынуждены закрыться, как и все, - объясняет "РГ" Сергей. - Главное, что помогает держаться на плаву, это минимальная арендная ставка: на протяжении последних лет она несколько раз повышалась, но всегда была гораздо ниже рыночной. Сейчас льготная ставка составляет 4750 рублей в год за квадратный метр".
Благодаря этой цене у мастерской, занимающей около 140 "квадратов", сходится бюджет. А еще она многие годы выручает как постоянных клиентов, большинство из которых живут рядом и заходят к мастерам по любому поводу, так и случайных гостей, которым срочно понадобилась ксерокопия или дубликат ключей. Средняя оценка "Мультисервиса" на "Яндекс.Картах" - 4,5. Получить такой высокий балл от клиентов удается не всем фешенебельным ресторанам и отелям. Из отзывов видно, что мастерской ставят высокие оценки за доступные цены, опытных мастеров и подаренную старым башмакам вторую жизнь. Работают у Сергея восемь человек - всех набирал лично, многие с ним работают уже не один год.
По закону предприниматели, арендующие у города помещения по льготной ставке, могут претендовать на их выкуп без торгов - город так за последние годы продал сотни помещений. Властям это выгодно, потому что они избавляются от непрофильной собственности. Все-таки сдавать в аренду недвижимость - не основная задача мэрии. А предпринимателям это нужно, чтобы увереннее стоять на ногах и понимать, что помещение для бизнеса никуда не денется.
Собственно, вокруг льготной ставки аренды и попыток выкупа помещения и возникли проблемы у Сергея Деревянко. "Поскольку мы занимаемся оказанием бытовых услуг, то имеем на льготную ставку аренды полное право - это не раз подтверждала межведомственная комиссия, которая рассматривает заявки претендентов на такую льготу, - говорит он. - Однако департамент городского имущества неоднократно пытался пересчитать размер арендной платы и взыскать с нас якобы образовавшуюся задолженность - разницу между рыночной и льготной ставками. В 2015 году свою правоту мы доказали в Арбитражном суде Москвы, он тогда встал на нашу сторону".
В 2016 году предприниматель обратился в департамент, чтобы продлить истекающий договор аренды. В итоге в декабре ведомство сначала прислало допсоглашение, где установило рыночную ставку аренды почти в 11,5 тысячи рублей, а в январе 2017 года дослало еще одно допсоглашение с минимальной ставкой в 1800 рублей. Предпринимателю объяснили, что так надо и действовать будет ставка из последнего документа. Деревянко подписал обе бумаги и отправил в ведомство, а потом получил ответ, что предложение о минимальной ставке в связи с подписанием первого допсоглашения утрачивает силу. Так предприниматель оказался в ситуации, когда должен платить неподъемную рыночную ставку, хотя он на это не соглашался. Неоднократные обращения к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве и другие инстанции не помогли - в ответ приходили либо обещания помочь, которые ничем не заканчивались, либо отписки, мол, вы ведь должник, значит, - платите.
Попытки выкупить помещение на этом фоне тоже успехом не увенчались - предпринимателю отказывали то из-за искусственно образовавшегося долга, то по той причине, что в составе помещения есть общедомовое имущество, то из-за якобы незаконно сделанной перепланировки, которую инженер БТИ при проверке не нашел. Продать помещение предпринимателю даже постановил суд, однако департамент не выделил занимаемые предпринимателем квадратные метры из общего помещения и дело "заглохло".
"Нам предложили подписать договор купли-продажи заведомо незаконный, который просто физически не может быть зарегистрирован Росреестром. Суть даже не в астрономической предложенной этим договором цене (20 435 000 рублей) за подвальное помещение внутри двора, а в том, что даже такая сделка не может быть заключена по юридическим причинам", - объясняет защищающий предпринимателя юрист.
Чтобы разобраться в этой истории и узнать позицию второй стороны, "РГ" отправила в департамент городского имущества свои вопросы и обращение предпринимателя. Сделано это было 31 марта, однако почти за три месяца ответа мы так и не получили. А Сергей Деревянко тем временем проиграл очередной суд по иску департамента - тот требует взыскать с него долг и выселить из помещения. Сергей даже погасил долг, хотя и не согласен с ним, и отправил в ведомство проект мирового соглашения, чтобы чиновники отозвали иск. Однако и на него ответа за полтора месяца не получил. В результате мастерская, дающая работу примерно десятку москвичей и оказывающая услуги тысячам горожан, скоро может кануть в Лету. Кому от этого станет лучше?