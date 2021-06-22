Столичные власти регулярно сообщают о поддержке малого бизнеса, приводя цифры, как растет помощь предпринимателям, благодаря чему работать им становится проще. И в самом деле для малых коммерсантов действует целый перечень льгот, многие из которых введены на волне коронакризиса и продлены на этот год. А есть и меры поддержки, которым уже много лет, например предпринимателям позволяют арендовать городские помещения на льготных условиях. Именно такая льгота удивительным образом поставила на грань разорения Сергея Деревянко, который рассказал свою историю "РГ".

На матерого коммерсанта Сергей похож меньше всего, большую часть времени он проводит не за подсчетами прибыли, а за станком для ремонта обуви. Говорит, что простая работа ремесленника ему ближе, хотя уже более 10 лет с точки зрения государства он именно предприниматель, а не сапожник. Помещение на проспекте Мира неподалеку от одноименной станции метро он получил еще в 2010 году вместе с мастерской, которую купил, - формально это ООО "ШАФА". Но постоянным клиентам это место больше известно под названием "Мультисервис" - за годы работы предприниматель открыл в подвальном помещении часовую и ювелирную мастерские, ателье по ремонту одежды и обуви, маленькую фотостудию, сервис изготовления ключей и начал оказывать другие мелкие бытовые услуги. Подвал, где до прихода Деревянко царили разруха и плесень, стал выглядеть совсем по-другому - Сергей сделал ремонт и продолжает постоянно вносить какие-то улучшения в обстановку. "Никаких заоблачных денег мой бизнес не приносит, особенно с учетом пандемии, в прошлом году, например, во время локдауна мы были вынуждены закрыться, как и все, - объясняет "РГ" Сергей. - Главное, что помогает держаться на плаву, это минимальная арендная ставка: на протяжении последних лет она несколько раз повышалась, но всегда была гораздо ниже рыночной. Сейчас льготная ставка составляет 4750 рублей в год за квадратный метр".

Благодаря этой цене у мастерской, занимающей около 140 "квадратов", сходится бюджет. А еще она многие годы выручает как постоянных клиентов, большинство из которых живут рядом и заходят к мастерам по любому поводу, так и случайных гостей, которым срочно понадобилась ксерокопия или дубликат ключей. Средняя оценка "Мультисервиса" на "Яндекс.Картах" - 4,5. Получить такой высокий балл от клиентов удается не всем фешенебельным ресторанам и отелям. Из отзывов видно, что мастерской ставят высокие оценки за доступные цены, опытных мастеров и подаренную старым башмакам вторую жизнь. Работают у Сергея восемь человек - всех набирал лично, многие с ним работают уже не один год.

По закону предприниматели, арендующие у города помещения по льготной ставке, могут претендовать на их выкуп без торгов - город так за последние годы продал сотни помещений. Властям это выгодно, потому что они избавляются от непрофильной собственности. Все-таки сдавать в аренду недвижимость - не основная задача мэрии. А предпринимателям это нужно, чтобы увереннее стоять на ногах и понимать, что помещение для бизнеса никуда не денется.

Собственно, вокруг льготной ставки аренды и попыток выкупа помещения и возникли проблемы у Сергея Деревянко. "Поскольку мы занимаемся оказанием бытовых услуг, то имеем на льготную ставку аренды полное право - это не раз подтверждала межведомственная комиссия, которая рассматривает заявки претендентов на такую льготу, - говорит он. - Однако департамент городского имущества неоднократно пытался пересчитать размер арендной платы и взыскать с нас якобы образовавшуюся задолженность - разницу между рыночной и льготной ставками. В 2015 году свою правоту мы доказали в Арбитражном суде Москвы, он тогда встал на нашу сторону".

В 2016 году предприниматель обратился в департамент, чтобы продлить истекающий договор аренды. В итоге в декабре ведомство сначала прислало допсоглашение, где установило рыночную ставку аренды почти в 11,5 тысячи рублей, а в январе 2017 года дослало еще одно допсоглашение с минимальной ставкой в 1800 рублей. Предпринимателю объяснили, что так надо и действовать будет ставка из последнего документа. Деревянко подписал обе бумаги и отправил в ведомство, а потом получил ответ, что предложение о минимальной ставке в связи с подписанием первого допсоглашения утрачивает силу. Так предприниматель оказался в ситуации, когда должен платить неподъемную рыночную ставку, хотя он на это не соглашался. Неоднократные обращения к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве и другие инстанции не помогли - в ответ приходили либо обещания помочь, которые ничем не заканчивались, либо отписки, мол, вы ведь должник, значит, - платите.

Попытки выкупить помещение на этом фоне тоже успехом не увенчались - предпринимателю отказывали то из-за искусственно образовавшегося долга, то по той причине, что в составе помещения есть общедомовое имущество, то из-за якобы незаконно сделанной перепланировки, которую инженер БТИ при проверке не нашел. Продать помещение предпринимателю даже постановил суд, однако департамент не выделил занимаемые предпринимателем квадратные метры из общего помещения и дело "заглохло".

"Нам предложили подписать договор купли-продажи заведомо незаконный, который просто физически не может быть зарегистрирован Росреестром. Суть даже не в астрономической предложенной этим договором цене (20 435 000 рублей) за подвальное помещение внутри двора, а в том, что даже такая сделка не может быть заключена по юридическим причинам", - объясняет защищающий предпринимателя юрист.

Чтобы разобраться в этой истории и узнать позицию второй стороны, "РГ" отправила в департамент городского имущества свои вопросы и обращение предпринимателя. Сделано это было 31 марта, однако почти за три месяца ответа мы так и не получили. А Сергей Деревянко тем временем проиграл очередной суд по иску департамента - тот требует взыскать с него долг и выселить из помещения. Сергей даже погасил долг, хотя и не согласен с ним, и отправил в ведомство проект мирового соглашения, чтобы чиновники отозвали иск. Однако и на него ответа за полтора месяца не получил. В результате мастерская, дающая работу примерно десятку москвичей и оказывающая услуги тысячам горожан, скоро может кануть в Лету. Кому от этого станет лучше?