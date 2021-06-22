У людей, которым нужна социальная помощь, должен быть выбор, кто окажет им эту помощь: государство, бизнес или некоммерческая организация. Социальное предпринимательство - тема множества разговоров, но далеко не все одинаково понимают, что имеется в виду и как оценить результат этой деятельности.

Бизнесмен, который дает работу людям с особенностями; агентство по обучению и подбору нянь; ферма, которая разводит коров или коз; частный дом престарелых; наконец, НКО - все они, безусловно, решают определенные социальные задачи. Но если мы ставим вопрос об их эффективности, нужно смотреть глубже: какие показатели они назначают себе сами, какие выдвигает для них государство и, главное, хорошо ли "клиентам".

Бизнес всегда нацелен на получение прибыли, на рациональное использование денег и других ресурсов - и будет, возможно, тратить их эффективнее, чем госучреждение. Однако для человека, который нуждается в получении социальных услуг, важнее не чья-то прибыль или рациональность расходов, а качество помощи. В отличие от клиента обычного бизнеса (условной частной школы, автосервиса или магазина) наш "клиент" - подопечный патронажной службы или пансионата для пожилых - часто может просто не иметь ресурса, чтобы что-то менять, даже если услуги его совершенно не устраивают. Он может быть обездвижен, может забывать, когда и что ел, у него может не быть вовлеченных родственников. Поэтому защита от "оказания услуг ненадлежащего качества, влекущих вред здоровью", физическому или психическому, должна быть еще надежнее.

В хорошей системе социальных сервисов вполне могут быть частные поставщики услуг - в том числе агентства сиделок, патронажные службы, пансионаты для пожилых. Более того, даже все игроки рынка могут быть негосударственными (так устроено во многих странах). В этой модели государство выступает заказчиком услуг и настолько строго контролирует их качество, что в чем-то даже снижает риски по сравнению с моделью, где государство одновременно и заказывает услуги, и оказывает их, и принимает, и оценивает. Конечно, в таком случае нужен не "дикий рынок", а лицензирование, строгий контроль и субсидии предпринимателям на оказание услуг неплатежеспособным людям. Это оправданно, поскольку "законы рынка" защитят только тех, кто сможет платить достаточно, чтобы выбрать лучшее (или у кого есть родные, готовые платить за качество и разбираться в том, из чего оно складывается).

Важнее не чья-то прибыль или рациональность расходов, а качество помощи

Сейчас параллельно с большим проектом системы долговременного ухода в России реализуется проект участия частных медицинских организаций в оказании надомной помощи пожилым людям. Он и возник, потому что было очевидно, что ресурса государственных поликлиник и медицинских организаций не хватит, чтобы дойти до каждого нуждающегося в уходе маломобильного пожилого человека. Решит ли проблему подключение частных медицинских организаций? Пока окончательных ответов нет.

Главное, чего мы должны достичь, - дать людям выбор, где получать услуги. И речь не о выборе между "отвратительным, но доступным по цене" и "приемлемым, но по цене крыла самолета". Речь о выборе между безопасными и достойными поставщиками, независимо от финансовых возможностей клиента. А дальше люди проголосуют ногами.

Что касается развития негосударственного сектора ради рационального использования бюджетных средств - это палка о двух концах. Отлично, когда государство проверяет потенциальных поставщиков услуг, вносит их в реестр либо (это вопрос будущего) выдает лицензию, а затем начисляет поставщику субсидию на оказание услуг - и при этом не тратится на обеспечение всей инфраструктуры, поиск и обучение персонала, адаптацию и амортизацию помещений и так далее.

Субсидия для негосударственных поставщиков соцуслуг при этом должна быть адекватна реальным расходам. Мы знаем примеры такой передачи социальных услуг на аутсорс НКО, когда в одном и том же регионе (и даже районе) субсидия на проживание пожилого человека в негосударственном интернате в несколько раз меньше субсидии на койко-место в интернате государственном.

В итоге вроде бы все красиво: воплощается идея про развитие социального предпринимательства и выбор поставщиков услуг, экономятся бюджетные средства. Однако в сельском районе нет платежеспособного спроса, негосударственный пансионат не может продать часть мест по высокой цене, чтобы покрыть расходы на постояльцев, принятых по "госзаказу". Как и аналогичное госучреждение, такой пансионат получает 75 процентов пенсий своих жильцов. Но пенсии в основном минимальные, около девяти тысяч рублей. В итоге приходится жестко экономить даже на еде. В "пансионате", имеющем форму АНО, сиделки имеют зарплату на уровне МРОТ - вдвое ниже, чем в соседнем государственном. Соответственно, персонал набирают из тех, кого из государственного пансионата уволили или кто не может ездить на работу в райцентр.

Я уверена, что только при сотрудничестве государства, бизнеса, НКО и общества можно создать достойную систему долговременного ухода. Потребители услуг и их близкие не обязаны быть экспертами - отличать хороший частный пансионат от плохого, обучать сиделок. Людям нужно дать выбор - не из "плодов дикого поля", а из проверенных государством и безопасных сервисов.