Конфликт вожатых в Подмосковье закончился поножовщиной

В подмосковном детском лагере найдена убитой вожатая одного из отрядов. Оперативники считают, что девушку зарезала ее коллега.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трагедия произошла в Пушкине. Ночью дети легли спать, а вожатые распивали спиртное. Девушки ранее не были знакомы друг с другом. Первая же беседа привела к спору о том, кто лучший вожатый.

Одна из девушек набросилась на коллегу с ножом и нанесла ей смертельное ранение. На месте работают оперативники и криминалисты, выясняются все подробности инцидента.