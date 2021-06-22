Кремль поддерживает новые антиковидные меры Москвы

"Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией", - заявил он.

Ранее во вторник Собянин в своем блоге сообщил о новых антиковидных мерах. Так, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с участием более 500 человек. С 28 июня кафе и рестораны смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.