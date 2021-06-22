Новые санитарные меры введены в Москве для предотвращения пандемии

Ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной, отмечает в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. Система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей. Вместе с тем, решение Главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников отдельных отраслей начинает приносить первые результаты.

Сегодня количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек.

Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация - дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца.

Сейчас город, по словам мэра, ищет новые решения, которые позволят максимально защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Это - с одной стороны.

С другой стороны, позволят сохранить нормальное функционирование общепита, торговли, сферы услуг и других отраслей экономики. При всех трудностях горожане должны иметь возможность жить обычной жизнью. Разумеется, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

С этой целью глава города подписал указ, по которому с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания:

прошедшие вакцинацию;

переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием:

электронной медицинской карты г. Москвы;

портала mos.ru;

ресурса ЕМИАС.ИНФО;

единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус",

либо в регистратуре городской поликлиники.

Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.