Новые санитарные меры введены в Москве для предотвращения пандемии

Сегодня количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек.
Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация - дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца.
Сейчас город, по словам мэра, ищет новые решения, которые позволят максимально защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Это - с одной стороны.
С другой стороны, позволят сохранить нормальное функционирование общепита, торговли, сферы услуг и других отраслей экономики. При всех трудностях горожане должны иметь возможность жить обычной жизнью. Разумеется, соблюдая все необходимые меры предосторожности.
С этой целью глава города подписал указ, по которому с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания:
- прошедшие вакцинацию;
- переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
- либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.
Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.
Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием:
- электронной медицинской карты г. Москвы;
- портала mos.ru;
- ресурса ЕМИАС.ИНФО;
- единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус",
- либо в регистратуре городской поликлиники.
Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.