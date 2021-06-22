Указ мэра Москвы от 22 июня 2021 года № 35-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89 -УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92 -УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100 -УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116-УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от 21 января 2021 г. № 3-УМ, от 27 января 2021 г. № 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. № 7-УМ, от 5 марта 2021 г. № 13-УМ, от 12 июня 2021 г. № 29-УМ, от 16 июня 2021 г. № 32-УМ, от 18 июня 2021 г. № 33-УМ):

1.1. Пункт 17 указа признать утратившим силу.

1.2. Пункт 18 указа изложить в следующей редакции:

"18. Установить, что с 22 июня 2021 г.:

18.1. При проведении концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий запрещается посещение гражданами зон, не предусматривающих организацию посадочных мест (фан-зон, танцполов и иных подобных мест), вне зависимости от количества одновременно присутствующих посетителей.

18.2. Приостанавливается посещение гражданами концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

18.3. Ограничения, установленные пунктами 18.1, 18.2 настоящего указа, не применяются при условии соблюдения организациями, индивидуальными предпринимателями требований, установленных пунктом 23 настоящего указа.

18.4. Театрам, кинотеатрам вне зависимости от количества одновременно присутствующих посетителей, организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим проведение концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий с одновременным присутствием до 500 человек (включительно), рекомендуется обеспечить их проведение с соблюдением требований, аналогичных требованиям, установленным пунктом 23 настоящего указа.".

1.3. В абзаце первом пункта 19 указа слова "29 июня" заменить словами "27 июня".

1.4. Дефис четвертый абзаца первого пункта 20 указа изложить в следующей редакции:

"- направления уведомления о начале (прекращении) участия в эксперименте по адресу электронной почты immune@mos.ru или с использованием портала i.moscow в информационно -телекоммуникационной сети Интернет с указанием полного наименования организации (фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя), идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера (ОГРН), даты начала (прекращения) участия в эксперименте.".

1.5. Указ дополнить пунктами 21 - 25 в следующей редакции:

"21. Установить, что с 22 июня 2021 г.:

21.1. Продлевается приостановление:

- посещения детских игровых комнат;

- посещения зоопарков.

21.2. Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

21.3. Продлевается ограничение на использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов), при посещении территорий общегородского значения, указанных в приложении 1 к настоящему указу.

22. Установить, что с 28 июня 2021 г. приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания, за исключением оказания услуг общественного питания путем продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий с обеспечением соблюдения социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, доставки заказов, а также иных случаев, предусмотренных настоящим указом.

23. Установить, что с 28 июня 2021 г. деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, предусмотренная пунктами 18.1, 18.2, 22 настоящего указа, осуществляется при условии соблюдения следующих ограничений:

23.1. Наличие у всех посетителей QR-кода, оформленного в соответствии с настоящим указом.

При этом допускается нахождение посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых оказываются соответствующие услуги, без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки).

23.2. Обеспечение проведения проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно -телекоммуникационной сети Интернет, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "Помощник Москвы", и соответствия инициалов и даты рождения посетителя, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность такого гражданина.

23.3. Установление пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения нахождения посетителей, не имеющих QR-кода.

23.4. Обязательное использование всеми работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), за исключением актеров, артистов, музыкантов и иных подобных профессий.

23.5. Направление с 22 июня 2021 г. уведомления о начале (прекращении) осуществления деятельности (за исключением оказания услуг в фудкортах) с соблюдением ограничений, установленных пунктом 23 настоящего указа (далее - осуществление деятельности), с использованием портала i.moscow с указанием:

- полного наименования организации (фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя);

- идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);

- основного государственного регистрационного номера (ОГРН);

- адреса каждого места осуществления деятельности;

- названия (при наличии) и типа (вида) объекта в отношении каждого места осуществления деятельности;

- контактов организации, индивидуального предпринимателя (адрес электронной почты и телефон);

- даты начала (прекращения) осуществления деятельности в отношении каждого места осуществления деятельности.

Консультации по вопросам направления уведомлений осуществляются по телефону +7 (495) 197-97-77 и на портале i.moscow в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

23.6. Включение в Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с соблюдением ограничений (далее - реестр).

Реестр является публичным и размещается на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, официальном сайте Департамента торговли и услуг города Москвы и на портале i.moscow в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Порядок ведения реестра устанавливается Департаментом торговли и услуг города Москвы.

23.7. В отношении деятельности по организации общественного питания в фудкортах в реестр включается соответствующий фудкорт, а также организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие в нем услуги общественного питания, по результатам проведения проверки на предмет соблюдения ограничений, установленных пунктом 23 настоящего указа, на основании заявки собственника здания, строения, сооружения (помещения в нем), в котором расположен фудкорт.

Порядок проведения такой проверки и включения (исключения) в реестр устанавливается Департаментом торговли и услуг города Москвы по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

24. В случае выявления фактов несоблюдения организацией, индивидуальным предпринимателем ограничений, установленных пунктом 23 настоящего указа, такая организация, индивидуальный предприниматель подлежат исключению из реестра.

Организации, индивидуальные предприниматели, которые исключены из реестра в соответствии с настоящим пунктом, подавшие заявку на повторное включение в реестр, включаются по результатам проведения проверки на предмет соблюдения ограничений, установленных пунктом 23 настоящего указа, не ранее чем через 30 календарных дней со дня исключения из реестра.

25. Установить, что:

25.1. Граждане вправе использовать QR-код, которым подтверждается:

- либо получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации (далее также - вакцинация);

- либо наличие отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследование), сданного в организациях, осуществляющих выполнение лабораторных исследований и представляющих информацию о результатах исследований в автоматизированную информационную систему города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы" (далее - ЕМИАС). Результат лабораторного исследования является действительным в течение 3 календарных дней со дня проведения исследования;

- либо то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

25.2. Гражданин, которому оформлен QR-код, может получить доступ к нему с 25 июня 2021 г.:

- либо с использованием электронной медицинской карты города Москвы;

- либо через регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения города Москвы;

- либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус";

- либо с использованием ресурса ЕМИАС.ИНФО;

- либо с использованием официального сайта Мэра и Правительства Москвы.

25.3. QR-код оформляется при условии наличия:

- в ЕМИАС или в Федеральной государственной информационной системе "Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения" (далее - ЕГИСЗ) сведений о вакцинации либо о том, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

- в ЕМИАС сведений об отрицательном результате лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР -исследования), полученных в порядке информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими выполнение лабораторных исследований.

25.4. QR-код, подтверждающий наличие отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследования), является действительным при условии, что со дня проведения лабораторного исследования прошло не более 3 календарных дней.

25.5. QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

25.6. Порядок оформления QR-кода устанавливается Департаментом информационных технологий города Москвы.

25.7. В случае, если сведения о вакцинации или о перенесении гражданином заболевания новой коронавирусной инфекцией отсутствуют в ЕМИАС, ЕГИСЗ, такой гражданин вправе направить с использованием личного кабинета на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы запрос о проведении проверки указанных сведений.

Проверка сведений о вакцинации или о перенесении гражданином заболевания новой коронавирусной инфекцией проводится Департаментом информационных технологий города Москвы в порядке им установленном. Консультации по вопросам проведения проверки сведений о вакцинации или о перенесении гражданином заболевания новой коронавирусной инфекцией осуществляются по телефону +7 (495) 777-77-77"

1.6. Пункты 21 и 22 указа считать пунктами 26 и 27 указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







