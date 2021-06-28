В Москве из-за коронавируса введена система QR-кодов

С 28 июня в Москве вводится система QR-кодов для пропуска в кафе и на массовые мероприятия.

QR-коды будут выдаваться тем, кто привит от коронавируса, переболел в последние шесть месяцев или сдал новый отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Эту метку можно получить на портале госуслуг, а также на сайте mos.ru или через специальный сервис immune.mos.ru. Системы способны сгенерировать код для жителей всех регионов страны и даже для иностранцев.

Также появится новый вид QR-кодов на входе в рестораны. Это позволит сделать заказ прямо с улицы.