Указ мэра Москвы от 21 января 2021 года № 3-УМ "О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменение в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116-УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ), изложив указ в следующей редакции:

"Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Установить, что с 22 января 2021 г. возобновляется:

1.1. Посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы.

Для таких обучающихся возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с указом Мэра Москвы.

Федеральным органам власти и органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также частным образовательным организациям, предоставляющим среднее профессиональное образование, дополнительное образование, осуществляющим спортивную подготовку, рекомендуется обеспечить принятие в установленном порядке решения, аналогичного решению, указанному в настоящем пункте.

1.2. Посещение гражданами детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы.

1.3. Посещение гражданами при условии одновременного присутствия не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия:

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- рекламных мероприятий;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

2. Установить, что до принятия в установленном порядке решения о снятии ограничений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве:

2.1. Сохраняется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

Граждане, указанные в настоящем пункте, вправе в установленном порядке оформить листок нетрудоспособности.

Для граждан, указанных в настоящем пункте, продолжается приостановление возможности использования для бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций).

2.2. Продолжается предоставление гражданам, указанным в пункте 2.1 настоящего указа, следующих мер поддержки:

- доставка лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно;

- иных возможных мер адресной социальной помощи по запросам, поступающим на горячую линию города Москвы по номеру телефона +7 (495) 870-45-09;

- оперативное взаимодействие с указанными гражданами, в том числе через горячую линию.

2.3. Сохраняется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы:

2.3.1. Перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы:

- не менее 30 процентов работников (включая граждан, указанных в дефисе втором настоящего пункта);

- всех работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

При этом данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации космической деятельности "Роскосмос", организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, организации здравоохранения и иные организации, определенные Штабом по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве.

2.3.2. Принимать решения об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

2.3.3. Представлять еженедельно в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы сведения о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 2.3.2 настоящего указа (без персональных данных), по перечню согласно приложению 4 к указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (далее - указ Мэра Москвы № 12-УМ). Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону +7 (495) 870-72-98.

В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско -правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения.

В случае организации режима работы, предусматривающего чередование дистанционного режима работы и выполнения трудовой функции на рабочем месте, а также сменного режима работы при представлении сведений, указанных в настоящем пункте, указываются все работники (исполнители по гражданско-правовым договорам), в отношении которых приняты соответствующие решения. При принятии указанных решений должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочем месте не более 70 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам).

2.3.4. Принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на рабочих местах.

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях, за нарушение требований, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего указа, в том числе за невыполнение требований о переводе не менее 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), а также всех работников из числа граждан старше 65 лет и граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, на дистанционный режим работы, непредставление в установленном порядке соответствующих сведений либо представление недостоверных сведений.

2.4. Сохраняется приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах.

2.5. Если иное не установлено настоящим указом, продлевается приостановление действия ограничений, предусмотренных указом Мэра Москвы № 12-УМ, за исключением следующих ограничений, продолжающих действовать в отношении:

- проведения публичных мероприятий;

- проведения массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий с учетом особенностей, установленных настоящим указом;

- работы кружков и секций программы "Московское долголетие" в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях в них;

- курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

- использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых осуществляется реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели), легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу;

- соблюдения социального дистанцирования;

- соблюдения работодателями требований по обеспечению измерения температуры тела работников, проведения исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также иных требований, установленных приложением 6 к указу Мэра Москвы № 12-УМ;

- соблюдения требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы на основании предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, выданных на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3. Установить, что сохраняется возможность возобновления использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с указом Мэра Москвы, при условии вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS -CoV-2, через 14 календарных дней после второй прививки вакциной, прошедшей государственную регистрацию.

Порядок возобновления возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), устанавливается Департаментом информационных технологий города Москвы.

4. Установить, что до 6 февраля 2021 г. включительно для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, продлевается реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

Для таких обучающихся продолжается приостановление возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), с продлением билетов при обращении пассажира в Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина", Государственное унитарное предприятие города Москвы "Мосгортранс" не ранее дня, следующего за днем окончания приостановления, на соответствующее количество календарных месяцев, равное количеству календарных месяцев, в которых действие билетов было приостановлено в соответствии с указом Мэра Москвы, следующих за последним месяцем срока действия билетов, либо на месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, и следующий за ним месяц.

Сохраняется рекомендация гражданам, обучающимся по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, минимизировать покидание мест проживания (пребывания).

5. Установить, что при посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них), территорий организаций и индивидуальных предпринимателей посетителями и работниками:

5.1. Продолжают действовать ранее установленные уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве специальные требования к работе (оказанию услуг, доступу посетителей и (или) работников) организаций и индивидуальных предпринимателей, а в случае если такие требования не установлены органами исполнительной власти города Москвы, доступ посетителей и (или) работников осуществляется с соблюдением требований, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, указом Мэра Москвы № 12-УМ.

5.2. Сохраняется рекомендация организациям, индивидуальным предпринимателям обеспечивать прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации с использованием специального электронного сервиса на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 в порядке, установленном Департаментом информационных технологий города Москвы, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) при посещении указанных мест.

В порядке, установленном Департаментом информационных технологий города Москвы, с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы получается электронный идентификатор (QR-код) или код для направления сообщений на специальный короткий номер 7377 для каждого места осуществления деятельности, который размещается на входе.

6. Продолжается реализация уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы следующих мероприятий:

6.1. Усиление контроля за соблюдением работодателями требований к организации деятельности, установленных приложением 6 к указу Мэра Москвы № 12-УМ, в том числе требований по обеспечению социального дистанцирования, измерению температуры тела работников, проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

6.2. Обеспечение доведения до граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц информации о необходимости неукоснительного соблюдения требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых осуществляется реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели), легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, и усиление контроля за соблюдением данных требований.

7. Признать с 9 июня 2020 г. утратившими силу:

7.1. Указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве".

7.2. Указ Мэра Москвы от 18 апреля 2020 г. № 45-УМ "О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

7.3. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12 -УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

7.4. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

7.5. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 7 мая 2020 г. № 56-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

7.6. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 12 мая 2020 г. № 57-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

7.7. Указ Мэра Москвы от 21 мая 2020 г. № 60-УМ "О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43 -УМ".

7.8. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 27 мая 2020 г. № 62-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

7.9. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 4 июня 2020 г. № 66-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12 -УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

8. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.".

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







