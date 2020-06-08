Указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве:

1. Снять с 9 июня 2020 г. ограничение для граждан, в том числе граждан в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 5 к указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (далее также - указ Мэра Москвы № 12-УМ), на покидание мест проживания (пребывания) в любых целях, включая прогулки и занятия физической культурой и спортом, в том числе с применением графика, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, указом Мэра Москвы № 12-УМ и иными правовыми актами.

2. Установить, что с 9 июня 2020 г.:

2.1. Возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории:

- салонов красоты, косметических салонов, организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих фотоуслуги с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - требования), установленных Департаментом торговли и услуг города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- многофункционального миграционного центра города Москвы с соблюдением требований, установленных Департаментом экономической политики и развития города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих ветеринарные услуги (в полном объеме) с соблюдением требований, установленных Комитетом ветеринарии города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- общественных организаций, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по трудоустройству и подбору персонала;

- городских кладбищ.

2.2. Возобновляется доступ работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории:

- театров, театральных и концертных организаций, цирков с соблюдением требований, установленных Департаментом культуры города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот, деятельность профессиональную, научную и техническую;

- образовательных организаций с соблюдением требований, установленных Департаментом образования и науки города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

2.3. Возобновляется оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, такси (в полном объеме) с соблюдением требований, установленных Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

2.4. Отменяется требование об оформлении цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения с использованием транспортных средств.

3. Установить, что с 16 июня 2020 г. возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории:

- сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания с соблюдением требований, установленных Департаментом торговли и услуг города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- учреждений библиотечной сети при условии обеспечения предварительной записи посетителей, музеев, выставочных залов и зоопарков при условии посещения по электронным билетам и соблюдения ограничения по одновременному количеству посетителей и иных требований, установленных Департаментом культуры города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- медицинских организаций для оказания стоматологических услуг (в полном объеме) с соблюдением требований, установленных Департаментом здравоохранения города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, деятельность в области аренды, лизинга, права, бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка, технической инвентаризации недвижимого имущества.

4. Установить, что с 23 июня 2020 г.:

4.1. Возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории:

- физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов с соблюдением требований, установленных Департаментом спорта города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун с соблюдением требований, установленных Департаментом торговли и услуг города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- учреждений библиотечной сети без предварительной записи посетителей с соблюдением требований, установленных Департаментом культуры города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность водного транспорта.

4.2. Возобновляется возможность использования объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица.

4.3. Возобновляется работа образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, в полном объеме с соблюдением требований, установленных Департаментом образования и науки города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

4.4. Возобновляется работа учреждений социальной защиты населения по оказанию социальных услуг и адресной помощи в обычном режиме с соблюдением требований, установленных Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

5. Установить, что в случае, если настоящим указом не предусмотрено установление уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве специальных требований, доступ посетителей и (или) работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории организаций и индивидуальных предпринимателей возобновляется с соблюдением требований, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, указом Мэра Москвы № 12-УМ.

6. Возобновить c 9 июня 2020 г. проведение официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти, а также с 16 июня 2020 г. спортивных мероприятий с количеством посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы, с соблюдением при организации спортивных мероприятий требований, установленных Департаментом спорта города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

7. Установить, что ограничения, установленные указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности", действуют в части, не противоречащей настоящему указу.

8. Установить, что сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией.

9. Признать с 9 июня 2020 г. утратившими силу:

9.1. Указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве".

9.2. Указ Мэра Москвы от 18 апреля 2020 г. № 45-УМ "О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

9.3. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

9.4. Пункт 2 указа Мэра Москвы 29 апреля 2020 г. № 52-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

9.5. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 7 мая 2020 г. № 56-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

9.6. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 12 мая 2020 г. № 57-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

9.7. Указ Мэра Москвы от 21 мая 2020 г. № 60-УМ "О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

9.8. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 27 мая 2020 г. № 62-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

9.9. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 4 июня 2020 г. № 66-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

10. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







