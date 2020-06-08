Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня

Дорогие друзья,

Когда мы впервые услышали новости о новом вирусе из Уханя, мало кто всерьез обратил на это внимание.

Когда же в этом городе началась настоящая трагедия, пришло понимание, что мир столкнулся с новым страшным заболеванием. Но было много и скептиков, которые считали, что это - не страшнее обычной простуды и нас это вообще не касается.

Лишь после того, как на волне пандемии в ряде европейских и американских городов начали умирать десятки тысяч жителей и разразилась гуманитарная катастрофа, - скептиков поубавилось. Пришло полное осознание надвигающейся на нас беды.

Мы в Москве внимательно следили за тем, что происходит в мире. Готовились, принимали оперативные решения, перестраивали систему здравоохранения и организацию городской жизни.

Перед нами было три варианта действий. Первый - с жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе.

Второй - вообще ничего не предпринимать и оставить жителей один на один с вирусом, болезнями и смертью.

И третий - средний между этими крайностями. Сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым. Позволить большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу. Так мы и сделали.

С одной стороны, сохранили функционирование системообразующих организаций, продолжили выполнять функции административного, финансового, транспортного центра страны, сохранили работу для большинства горожан.

С другой стороны, не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам. Задача была - защитить и спасти максимальное количество людей, особенно из групп риска - пожилых и хронически больных граждан.

По поводу ограничительных мер возникает много дискуссий. Некоторые считают, что горожане их игнорировали, не выполняли и прочее.

Конечно, в двадцатимиллионной агломерации можно найти самые разные примеры поведения. Но есть "большие данные", которые достаточно объективно показывают реальную ситуацию. Есть данные сотовых операторов, позволяющие построить индексы активности населения, в том числе в сравнении с другими городами.

И есть точные данные о передвижениях горожан на личном и общественном транспорте.

За все время, начиная с 30 марта, ни одного резкого неадекватного всплеска активности не было.

Блог мэра Москвы

В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования. В результате общих усилий - и врачей, и горожан - нам удалось миновать катастрофы, и последовательно - день за днем - начать побеждать коронавирус.

Уже несколько недель - медленно, но верно - пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки.

Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни.

С 12 мая к работе в полном объеме вернулись промышленность и стройка. С 1 июня вновь заработали магазины непродовольственных товаров и значительная часть сферы услуг. На рабочие места вернулись сотни тысяч людей.

Неделю назад приняли решение о частичной отмене самоизоляции, разрешив прогулки с определенными ограничениями.

Для чего были введены эти переходные ограничения?

По плотности населения Москва является одним из мировых лидеров. Ее невозможно сравнивать с большинством европейских и российских городов.

Все на себе испытали и хорошо понимают, насколько тяжело несколько месяцев находиться в четырех стенах.

Чтобы не нарушить хрупкого равновесия и не вернуться опять к вспышке эпидемии, и нужен был этот непродолжительный переходный период.

Мы не должны были создать ситуацию, провоцирующую скопление людей на улицах, в парках и скверах. Должна была пройти минимальная адаптация, плавный переход от одного состояния к другому.

И такой переход произошел. В результате - все показатели движения по выходу из эпидемии в норме. И мы можем переходить к следующим - более радикальным шагам.

Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения - при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер - в июне будут сняты.

УЖЕ С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ - 9 ИЮНЯ 2020 Г. - ОТМЕНЯЮТСЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ И ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ. ВМЕСТЕ С НИМИ ОТМЕНЯЕТСЯ И ГРАФИК ПРОГУЛОК.

Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня.

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Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города.

С завтрашнего дня - 9 июня - могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

Отменяются ограничения на работу каршеринга.

К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов.

Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

Блог мэра Москвы

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Через неделю - 16 июня 2020 г. - будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Блог мэра Москвы

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Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю - стационарные заведения общепита.

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И, наконец, 23 июня 2020 г. мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии - открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике.

Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения.

В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения.

И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.

Блог мэра Москвы

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Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.

Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но всё еще существует.

Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии.

Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия - четко выполнять требования санитарных служб.

Берегите себя и своих близких, друзья! Борьба еще не закончена. Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни.