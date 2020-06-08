Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня

Дорогие друзья,
Когда мы впервые услышали новости о новом вирусе из Уханя, мало кто всерьез обратил на это внимание.
Когда же в этом городе началась настоящая трагедия, пришло понимание, что мир столкнулся с новым страшным заболеванием. Но было много и скептиков, которые считали, что это - не страшнее обычной простуды и нас это вообще не касается.
Лишь после того, как на волне пандемии в ряде европейских и американских городов начали умирать десятки тысяч жителей и разразилась гуманитарная катастрофа, - скептиков поубавилось. Пришло полное осознание надвигающейся на нас беды.
Мы в Москве внимательно следили за тем, что происходит в мире. Готовились, принимали оперативные решения, перестраивали систему здравоохранения и организацию городской жизни.
Перед нами было три варианта действий. Первый - с жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе.
Второй - вообще ничего не предпринимать и оставить жителей один на один с вирусом, болезнями и смертью.
И третий - средний между этими крайностями. Сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым. Позволить большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу. Так мы и сделали.
С одной стороны, сохранили функционирование системообразующих организаций, продолжили выполнять функции административного, финансового, транспортного центра страны, сохранили работу для большинства горожан.
С другой стороны, не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам. Задача была - защитить и спасти максимальное количество людей, особенно из групп риска - пожилых и хронически больных граждан.
По поводу ограничительных мер возникает много дискуссий. Некоторые считают, что горожане их игнорировали, не выполняли и прочее.
Конечно, в двадцатимиллионной агломерации можно найти самые разные примеры поведения. Но есть "большие данные", которые достаточно объективно показывают реальную ситуацию. Есть данные сотовых операторов, позволяющие построить индексы активности населения, в том числе в сравнении с другими городами.
И есть точные данные о передвижениях горожан на личном и общественном транспорте.
За все время, начиная с 30 марта, ни одного резкого неадекватного всплеска активности не было.
В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования. В результате общих усилий - и врачей, и горожан - нам удалось миновать катастрофы, и последовательно - день за днем - начать побеждать коронавирус.
Уже несколько недель - медленно, но верно - пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки.
Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни.
С 12 мая к работе в полном объеме вернулись промышленность и стройка. С 1 июня вновь заработали магазины непродовольственных товаров и значительная часть сферы услуг. На рабочие места вернулись сотни тысяч людей.
Неделю назад приняли решение о частичной отмене самоизоляции, разрешив прогулки с определенными ограничениями.
Для чего были введены эти переходные ограничения?
По плотности населения Москва является одним из мировых лидеров. Ее невозможно сравнивать с большинством европейских и российских городов.
Все на себе испытали и хорошо понимают, насколько тяжело несколько месяцев находиться в четырех стенах.
Чтобы не нарушить хрупкого равновесия и не вернуться опять к вспышке эпидемии, и нужен был этот непродолжительный переходный период.
Мы не должны были создать ситуацию, провоцирующую скопление людей на улицах, в парках и скверах. Должна была пройти минимальная адаптация, плавный переход от одного состояния к другому.
И такой переход произошел. В результате - все показатели движения по выходу из эпидемии в норме. И мы можем переходить к следующим - более радикальным шагам.
Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения - при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер - в июне будут сняты.
УЖЕ С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ - 9 ИЮНЯ 2020 Г. - ОТМЕНЯЮТСЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ И ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ. ВМЕСТЕ С НИМИ ОТМЕНЯЕТСЯ И ГРАФИК ПРОГУЛОК.
Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.
Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.
Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня.
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Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города.
С завтрашнего дня - 9 июня - могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.
Отменяются ограничения на работу каршеринга.
К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.
Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов.
Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.
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Через неделю - 16 июня 2020 г. - будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.
Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.
Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
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Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю - стационарные заведения общепита.
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И, наконец, 23 июня 2020 г. мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии - открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.
Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике.
Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения.
В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения.
И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.
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Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.
Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но всё еще существует.
Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии.
Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия - четко выполнять требования санитарных служб.
Берегите себя и своих близких, друзья! Борьба еще не закончена. Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни.