Собянин: Москва возвращается к обычному ритму жизни

Эпидемиологическая ситуация в столице позволяет приступить к возвращению к нормальной жизни. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в телеобращении к москвичам в эфире "России 24".

Как отметил глава города, уже с завтрашнего дня (9 июня - прим. "РГ") снимается пропускной режим и самоизоляция. Без ограничений на улицу смогут выходить даже пожилые люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями. С 9 июня вновь заработают льготные транспортные карты. Восстановить неиспользованные поездки на "Тройках" можно будет с 12 июня.

"Борьба еще не закончена, - подчеркнул Собянин. - Тем не менее, хочу поздравить всех с нашей общей победой и большим шагом к возвращению к полноценной жизни".