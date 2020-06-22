Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Друзья,

Каждый день и каждую неделю мы тщательно наблюдаем и анализируем ситуацию с коронавирусом. Волнуемся, если что-то идет не так. Радуемся очередной победе!

После того как открылись прогулки и летние веранды, начала работать торговля, а затем и большинство других городских предприятий, - мы, конечно, радовались. Но волновались и переживали тоже - все ли будет нормально?

Должен сказать, что результаты прошедшей недели очень позитивные.

Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8-14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев.

sobyanin.ru

Среднее число госпитализаций снизилось еще примерно на 15% - до 501 случая в день.

sobyanin.ru

Количество госпитализированных больных уменьшилось с 8,5 тыс. до 7,0 тыс. человек, что позволило принять решение о возвращении в систему плановой помощи еще 5,6 тыс. коек, ранее перепрофилированных для лечения больных COVID-19.

sobyanin.ru

Снижается и количество случаев внебольничной пневмонии - основной причины тяжелого течения болезни.

sobyanin.ru

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.

Уже в конце прошлой недели была отменена обязательная предварительная запись в центры госуслуг "Мои документы", а количество открытых МФЦ с понедельника увеличено с 88 до 105.

Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 г., после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе.

Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке.

Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов.

В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.

И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.

Кроме того, учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона, мы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна.

sobyanin.ru

Друзья,

Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни.

Вместе с тем, многие ограничения пока остаются в силе. Нельзя проводить массовые мероприятия. На паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений.

Мы должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим.

Лето, жара, период каникул и отпусков - хочется отдохнуть, сводить куда-нибудь детей. Не просто погулять, но и получить заряд положительных эмоций.

И поэтому главный вопрос, который мне задают многие люди: когда же в Москву вернется не только привычный ритм жизни, но и праздничная атмосфера, которая в "довирусные" времена царила на городских улицах и площадях? Когда придет время для фестивалей? Когда я смогу заказать экскурсию по старой Москве? Когда откроют кино?

Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией.

Мы по-прежнему будем действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии.

Многое зависит от поведения коронавируса, которое ученые понимают еще не до конца. Но еще больше зависит от нас с вами. Берегите себя и своих близких! Это - самый надежный и короткий путь к победе над заразой.

Источник: sobyanin.ru