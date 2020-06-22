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22 июня 2020 г.

Указ мэра Москвы от 22 июня 2020 года № 74-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ, от 23 марта 2020 г. № 26-УМ, от 25 марта 2020 г. № 28-УМ, от 26 марта 2020 г. № 31-УМ, от 27 марта 2020 г. № 33-УМ, от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, от 31 марта 2020 г. № 35-УМ, от 2 апреля 2020 г. № 36-УМ, от 4 апреля 2020 г. № 39-УМ, от 9 апреля 2020 г. № 41-УМ, от 10 апреля 2020 г. № 42-УМ, от 18 апреля 2020 г. № 44-УМ, от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ, от 28 апреля 2020 г. № 51-УМ, от 30 апреля 2020 г. № 53-УМ, от 7 мая 2020 г. № 55-УМ, от 21 мая 2020 г. № 59-УМ, от 27 мая 2020 г. № 61-УМ, от 4 июня 2020 г. № 66-УМ, от 8 июня 2020 г. № 69-УМ, от 15 июня 2020 г. № 72-УМ):

1.1. В абзаце первом пункта 20.7 указа слова ", за исключением услуг, предоставление которых возможно в электронном виде (без необходимости личной явки заявителя)," исключить.

1.2. В пункте 1 приложения 7 к указу слова "при условии обеспечения предварительной записи заявителей" и предложение второе исключить.

1.3. Пункт 12 приложения 8 к указу признать утратившим силу.

2. Внести изменение в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности", дополнив указ пунктом 4.5 в следующей редакции:

"4.5. Возобновляется деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, за исключением деятельности экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг.".

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин



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