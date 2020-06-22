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22.06.2020 18:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин заявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Текст: Ирина Рыбникова

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что столица переходит к новому этапу снятия коронавирусных ограничений.

Фото: представлено пресс-службой вице-мэра Москвы по вопросам социального развития
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С 23 июня дня после трех месяцев перерыва в столице заработают рестораны и кафе, фитнес-клубы, бассейны и физкультурного-оздоровительные комплексы, написал градоначальник на своем персональном сайте. Возвращаются к обычной работе детские сады, учреждения социальной защиты населения и библиотеки. На Москве-реке начинается пассажирская навигация.

Также снимаются все ограничения на использование общественной инфраструктуры - можно без проблем пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и дворах.

Собянин объяснил эти меры тем, что заболеваемость коронавирусом в Москве продолжает идти на убыль. В субботу, 20 июня, было зафиксировано менее 1000 новых случаев - впервые за два с половиной месяца.

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