Собянин заявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что столица переходит к новому этапу снятия коронавирусных ограничений.

С 23 июня дня после трех месяцев перерыва в столице заработают рестораны и кафе, фитнес-клубы, бассейны и физкультурного-оздоровительные комплексы, написал градоначальник на своем персональном сайте. Возвращаются к обычной работе детские сады, учреждения социальной защиты населения и библиотеки. На Москве-реке начинается пассажирская навигация.

Также снимаются все ограничения на использование общественной инфраструктуры - можно без проблем пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и дворах.

Собянин объяснил эти меры тем, что заболеваемость коронавирусом в Москве продолжает идти на убыль. В субботу, 20 июня, было зафиксировано менее 1000 новых случаев - впервые за два с половиной месяца.