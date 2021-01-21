Собянин: В связи с улучшением ситуации в Москве отменили часть ограничений

Новости

В Подмосковье автобус врезался в кинотеатр 09:12
В Подмосковье начнется строительство новой платной дороги 08:49
Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Анахайм" 08:42
Назван фактор для появления депрессии на удаленке 08:32
Нарушившие протокол COVID-19 российские игроки смогут выйти против "Баффало" 08:31
Посол РФ оценил возможность встречи Путина и Байдена в 2021 году 08:12
В Москве сиделка убила пожилую женщину 08:08
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола 07:55
Из-за вспышки птичьего гриппа в Японии уничтожат 12 тысяч гусей 07:41
"Реал" проиграл в Кубке Испании клубу третьего дивизиона 07:40
Выявлен новый путь попадания коронавируса в легкие 07:30
Правительство установило коэффициенты страховых взносов для Крыма 07:30
Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов отстранены от тренировок 07:25
Посол РФ в США заявил о готовности России к диалогу по ДСНВ 06:56
Перевозчики ЕС отказываются от работы в Британии из-за правил Brexit 06:37
Антонов: Россия рассчитывает на продолжение контактов с военными США по Сирии 05:45
В Haval решили отозвать все кроссоверы F7 и F7x российского производства 05:31
Военный вертолет разбился в штате Нью-Йорк 05:18
Сахалинка заплатила 3 млн рублей "полицейским" за икру 05:08
США прекратят отправку мигрантов в Мексику до ожидания судебных слушаний 05:06
В Оксфорде разработают варианты вакцины от разных штаммов COVID-19 04:37
В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 5,9 04:33
Генсек ООН прокомментировал возвращение США в ВОЗ и Парижское соглашение 04:29
В Венесуэле изучат возможность установления новых отношений с США 03:23
Сенат США утвердил Аврил Хэйнс директором нацразведки 03:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
21.01.2021 09:04
Рубрика: Власть

Собянин: В связи с улучшением ситуации в Москве отменили часть ограничений

Текст: Сергей Собянин
Дорогие друзья,
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В Москве школьникам разблокируют соцкарты

Ощутимо снизилась и госпитализация - 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тыс. человек - минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тыс. коек.

Значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тыс. москвичей.

В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения.

Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с 22 января 2021 г.:

1. Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы.

Транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

Однако в связи с тем, что по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля 2021 г., до этой же даты продлевается "дистант" и в вузах, подведомственных Правительству Москвы.

Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

2. Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.

3. Отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

4. Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

5. Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остается в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации.

Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений.

6. Также до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Однако после прохождения вакцинации от Covid-19 социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Друзья,

Таковы условия, в которых нам предстоит жить в ближайшие недели. Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения.

Залог успеха - активное участие в вакцинации и соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах.

Рассчитываю на вашу поддержку в реализации этих важнейших мер борьбы с коронавирусом.

Будьте здоровы!

Ваш мэр

С.Собянин

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Главное о первых президентских указах Джозефа Байдена
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп
МИД: Россия выступает за продление ДСНВ на пять лет
Трое погибли и одиннадцать ранены при взрыве дома в Мадриде
Пятеро силовиков получили ранения в ходе ликвидации боевиков в Чечне
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей