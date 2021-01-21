Московские колледжи и учреждения допобразования возвращаются с дистанционки

Отмена целого ряда коронавирусных ограничений в Москве в значительной степени коснулась учреждений образования.

Уже с завтрашнего дня к обычной работе возвращаются спортшколы, кружки, секции, а также колледжи. Речь идет об организациях, подведомственных правительству Москвы. Это означает, что с 22 января транспортные карты всех учащихся будут разблокированы.

В то же время карты студентов федеральных и городских вузов пока останутся заблокированными. Это связано с тем, что федеральные образовательные учреждения переведены на дистанционку до 6 февраля по решению Минобрнауки, городские учреждения сделали все точно так же. Транспортные карты студентов разблокируют после согласования с федеральным ведомством.