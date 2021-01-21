В Москве откроются музеи, библиотеки и выставочные залы

Эпидситуация в столице позволила снять значительную часть ограничений, связанных с культурной жизнью.

Уже с 22 января в городе вновь откроются библиотеки, музеи и другие учреждения культуры. Выйдут, наконец, в оффлайн творческие встречи, выступления и квесты. Но при условии, что залы не будут заполнены больше, чем на 50 процентов от вместимости. То же требование предъявляется и к кинотеатрам.

Детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания и детские комнаты в ТЦ тоже возобновят работу с оглядкой на правило "50 процентов".

Ранее "РГ" сообщала, что решение об отмене многих ограничений принял мэр Сергей Собянин на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Также глава города заявил о росте темпов вакцинации: защиту от вируса уже получили более 220 тысяч горожан.