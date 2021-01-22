В Москве снята часть ограничений по коронавирусу

Среди учреждений, которые откроются в городе сегодня, - Музей Москвы. Посетителей ждут с 11.00 в головном здании, а чуть позже - и в филиалах. В том числе в музеях археологии, истории Лефортово и Центре Гиляровского.

С 22 января в Музее Москвы гости смогут посмотреть выставку "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда". Ее работа продлена до 11 апреля. Также открывается постоянная экспозиция музея "История Москвы для детей и взрослых" и "Музей самоизоляции".

Кроме того, будут открыты и многие учреждения дополнительного образования: кружки, секции, школы. По-прежнему будут сохраняться меры ковидной безопасности: социальная дистанция, маски, перчатки и прочее.