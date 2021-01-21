COVID-19: Какие ограничения отменят в Москве с 22 января

Как отметил глава города, ситуация с коронавирусом внушает осторожный оптимизм. "Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря", - написал Сергей Собянин. Также отмечено снижение количества госпитализаций, а резервы ковидных госпиталей выросли до 9 тысяч коек. В этих условиях власти пошли на отмену ряда ограничительных мер уже с завтрашнего дня.

В частности, с 22 января колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся будут разблокированы. Что касается студентов городских и федеральных вузов, то там дистанционка сохраняется до 6 февраля. Вопрос с разблокировкой карт будет решаться на федеральном уровне.

Кроме того, максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается до 50 процентов общей вместимости зала. Также глава города с 22 января отменил все ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ и других подобных объектах. В то же время число гостей в таких заведениях не должно превышать половины от вместимости.

На таких же условиях возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых и других массовых мероприятий.