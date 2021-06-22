Мэрия Москвы оценила иммунитет горожан к индийскому штамму коронавируса

Иммунитет к новому, более агрессивному индийскому штамму коронавируса имеют лишь чуть более 25 процентов москвичей. Об этом заммэра Анастасия Ракова заявила в эфире "России 24".

Применительно к уханьскому штамму ситуация была иной, комментирует Анастасия Ракова. У 47 процентов жителей города имеются к нему антитела, еще около 10 процентов привились. Однако сила этой иммунной прослойки оказалась недостаточной против индийского штамма.

"Чтобы защититься от нового штамма вируса, уже недостаточно просто иметь антител или иммуноглобулинов G, - отметила вице-мэр. - Необходимо, чтобы их было достаточно много".

После переоценки с учетом новых реалий выяснилось, что противостоять мутировавшему вирусу может на данном этапе только четверть жителей города.