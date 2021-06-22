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22.06.2021 16:27
Рубрика: Общество

Мэрия Москвы оценила иммунитет горожан к индийскому штамму коронавируса

Текст: Сергей Бабкин
Иммунитет к новому, более агрессивному индийскому штамму коронавируса имеют лишь чуть более 25 процентов москвичей. Об этом заммэра Анастасия Ракова заявила в эфире "России 24".
Фото: Владимир Гердо / ТАСС Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Максим Захаров/РИА Новости
Гинцбург рассказал о "хитрости" индийского штамма коронавируса

Применительно к уханьскому штамму ситуация была иной, комментирует Анастасия Ракова. У 47 процентов жителей города имеются к нему антитела, еще около 10 процентов привились. Однако сила этой иммунной прослойки оказалась недостаточной против индийского штамма.

"Чтобы защититься от нового штамма вируса, уже недостаточно просто иметь антител или иммуноглобулинов G, - отметила вице-мэр. - Необходимо, чтобы их было достаточно много".

После переоценки с учетом новых реалий выяснилось, что противостоять мутировавшему вирусу может на данном этапе только четверть жителей города.

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