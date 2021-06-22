Ситуация с коронавирусом остается в столице очень сложной, в больницах на лечении находится свыше 14 тысяч пациентов. Так охарактеризовал во вторник обстановку мэр Москвы Сергей Собянин. Но это только самые тяжелые. Всего же болеют сейчас COVID-19 100 тысяч москвичей, поделился подробностями с журналистами глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Чтобы спасти жизни горожан, столичные власти день ото дня наращивают коечную сеть для лечения коронавирусных больных. Сокращенную в момент спада заболеваемости до 12 тысяч коек, ее вновь увеличили до 20 тысяч, а до конца этой недели доведут до 22,5 тысячи. Максимум же возможного для города по оценке заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой - это 24 тысячи коек.

"Но какой бы масштабный коечный фонд не был, если эпидемия будет развиваться так же стремительно, то коек этих нам не хватит", - признает вице-мэр. Поэтому ставку власти делают сейчас на укрепление амбулаторной службы, чтобы как можно больше пациентов могли лечиться на дому. Для помощи им открыто уже 35 КТ-центров.

Но остановить саму эпидемию, подчеркнул Алексей Хрипун, можно только единственным способом - с помощью вакцинации. Причем, по его словам, проводить ее надо максимально быстро и массово. Чрезмерное растягивание процесса не остановит в городе рост заболеваемости COVID-19 и не снизит риска мутации и формирования новых, еще более опасных штаммов вируса в будущем. В том же, что новый индийский штамм намного агрессивнее прежнего уханьского, Москва уже убедилась. Это именно он привел к взрывному росту заболеваемости москвичей, когда число зараженных за три недели июня выросло буквально вдвое.

Новый индийский штамм привел к взрывному росту заболеваемости москвичей, число зараженных за три недели июня выросло вдвое

"У нас 47 процентов переболевших по последним данным имеют антитела, еще 10 процентов москвичей были вакцинированы, - объяснила Анастасия Ракова. - В итоге необходимые для коллективного иммунитета 60 процентов населения набирались. Но чтобы защититься от нового штамма, уже недостаточно иметь просто антитела, нужно, чтобы их уровень был очень высоким".

Тем, кто еще не сделал прививку, надо пойти и сделать ее, не откладывая, советует главный врач Москвы. Он напомнил, что для этого у нас есть прежде всего великое благо - сама вакцина. Созданы и все условия для вакцинации. Это 100 прививочных пунктов при городских поликлиниках, которые сейчас стали работать на два часа дольше: c 8.00 до 20.00.

Кроме того, 45 павильонов "Здоровая Москва", полностью перепрофилированных на массовую вакцинацию, плюс 16 мобильных бригад, работающих в торговых центрах, центрах "Мои документы" и театрах.

Вакцины, по словам Хрипуна, хватит на всех. В ближайшее время в городе станет возможной и вакцинация иностранцев, о чем давно просили предприятия сферы услуг и строительные компании, где работает много мигрантов из стран СНГ. Прививать их будут вакциной "Спутник Лайт".

"Я надеюсь, что до конца этой недели или в начале следующей она к нам поступит", - сообщила Анастасия Ракова.

Главные специалисты департамента здравоохранения постарались во вторник на пресс-конференции развеять и массу слухов, которые мешают многим жителям столицы сделать этот жизненно важный шаг. Они рассказали, кому, когда и почему важно вакцинироваться:

- Переболевшим COVID-19 через полгода после болезни, без оглядки на уровень антител, так как он быстро снижается естественным путем;

- Уже вакцинированным москвичам также через полгода, чтобы повысить защиту до уровня, необходимого противостоять индийскому штамму;

- Необходима вакцинация больным сахарным диабетом. Им страдают, как правило, пациенты в возрасте 60+ с сопутствующими заболеваниями - ожирением, гипертензией и другими, что увеличивает для них в пять раз риск летального исхода при заражении коронавирусом;

- Нужна прививка и сердечникам - пациентам с артериальной гипертензией, стенокардией, перенесенными инфарктом миокарда, инсультом, тромбоэмболиями, любыми формами кардиомиопатий, нарушениями ритма, проводимости и другими хроническими заболеваниями. Коронавирус, как известно, опасный тромбообразованием, для них опасен вдвойне;

- Безопасна вакцинация и больным с онкологическими заболеваниями. Опыт, накопленный в Москве, показал, что у них формируется на вакцину адекватный иммунный ответ, способный повысить их защиту от опасного вируса, что способствует и лечению от основного заболевания.