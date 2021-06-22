Москва получила премию "Призвание" за исследование вакцины "Спутник V"

Москва удостоена премии "Призвание" за проведение третьей фазы клинических исследований вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V". Церемонию вручения приурочили ко Дню медицинского работника, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Принимавшие участие в исследовании специалисты получили главный символ национальной премии - статуэтку "Золотые руки врача держат хрустальную жизнь человека".

Замруководителя столичного депздрава Андрей Старшинин поблагодарил всю команду правительства Москвы, а также семьи медработников, которые ждут их уже полтора года. "И, конечно же, хочется поблагодарить всех врачей города за их героический труд в эти полтора года, особенно городские поликлиники. На базе 25-ти медицинских организаций департаментом здравоохранения были развернуты исследовательские центры, в которых за несколько месяцев прошли вакцинацию более 33 тысяч добровольцев. Никогда раньше такого масштабного исследования вакцины в такой короткий промежуток времени в нашей стране не проводилось", - рассказал Старшинин.

Премию в номинации "За вклад в развитие медицины, внесенный представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий" присудили группе из 15 специалистов. Их наградили за организацию и проведение исследования вакцины.