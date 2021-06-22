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Рубрика: Культура

Свет Ясной Поляны

Вековой юбилей отмечает музей-усадьба Льва Толстого
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 136(8487)
В Тульской области 24 июня открывается V Международный театральный фестиваль "Толстой". В программе - 20 постановок ведущих театров из 10 регионов страны, в том числе пять премьерных спектаклей и лекции известных специалистов в области культуры, рассказал программный директор фестиваля известный театральный критик, помощник ректора по спецпроектам Школы-студии МХАТ Павел Руднев.
Праправнук писателя Владимир Толстой (справа) с женой Екатериной Толстой и сыном провели экскурсию для министра культуры РФ Ольги Любимовой (вторая справа). Фото: Андрей Лыженков Праправнук писателя Владимир Толстой (справа) с женой Екатериной Толстой и сыном провели экскурсию для министра культуры РФ Ольги Любимовой (вторая справа). Фото: Андрей Лыженков
Праправнук писателя Владимир Толстой (справа) с женой Екатериной Толстой и сыном провели экскурсию для министра культуры РФ Ольги Любимовой (вторая справа). Фото: Андрей Лыженков

Основные действа фестиваля пройдут, конечно, в самой усадьбе. По словам директора музея Екатерины Толстой, там будет организовано четыре сцены и фуд-корт. Также фестивальные мероприятия пройдут в ДК деревни Ясная Поляна, в Тульском драматическом театре и на площадке кластера "Октава" в Туле. Программа юбилейного форума включает работы разных форматов: от традиционной драмы до хореографии и постановок сайт-специфик. Есть и несколько специальных проектов. Так, документальная пьеса современных драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой "Толстой о людях. Люди о Толстом" написана специально для фестиваля. Она посвящена не самому Льву Николаевичу, а музею Ясная Поляна и людям, работающим в нем. Чтобы по-настоящему окунуться в усадебный мир, авторы прожили в Ясной Поляне 10 дней, взяли интервью у работников музея и жителей деревни. Международный театральный фестиваль "Толстой" пройдет с 24 по 27 июня.

Фото: Сергей Николаев
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Но все же наиболее знаковые события в музее-усадьбе состоялись непосредственно в день рождения - 10 июня. Сюда приехали гости - почитатели Льва Толстого и те, кто просто любит это удивительное место. В Ясной Поляне в том месте, где некогда Лев Толстой искал зеленую палочку, заложили капсулу времени - послание музейщикам 2121 года. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, перед тем как запечатать сосуд, зачитал послание. "...Дорогие далекие потомки, мы вас любим и верим в вас! И пусть свет Ясной Поляны продолжает греть еще многие поколения людей и указывать им путь к истине", - обращаются современники столетия музея к потомкам XXII века. В послании - наказ хранить неискаженным мир одного из величайших писателей и мыслителей и надежда, что Ясная Поляна останется "в руках русских и всенародных".

- Ежегодно музей-усадьбу посещают более 200 тысяч человек, что говорит об актуальности экспозиций и неподдельном интересе посетителей к жизни великого писателя. Сегодня Ясная Поляна активно развивает культурный туризм, а также реализует свой потенциал в области образования, - подытожила министр культуры РФ Ольга Любимова на торжественной церемонии.

В усадьбе звучала музыка. Струнный ансамбль Renaissance-квартет у дома Толстого играл Вивальди и Гайдна. На открытой сцене прошел концерт Олега Погудина. Романсы на фоне тихой вечерней деревни говорили о неизменности человеческих чувств.

Не только яснополянская тишина

В Музейном квартале Тулы открыт новый филиал музея-усадьбы Ясная Поляна. Он называется коротко: "Л. Н. Т." - эти буквы красуются над входом и, собственно, говорят обо всем. Тула предстает такой, какой ее видел Лев Николаевич Толстой. В экспозиции представлены предметы того времени: раритетный телефон, башмаки, афиша велосипедных гонок, почтовые отправления и, конечно, самовар... Эта выставка "Тула и Толстой" - про то, что он не только жил в яснополянской тишине, но и общался, играл в теннис, катался на тульском велотреке. Идем дальше, чтобы увидеть медицинские предметы, которыми пользовались в семье писателя. И следующая экспозиция - "Комильфо/ не комильфо". Это про отношение Льва Толстого к моде и внешнему виду. Здесь его фотографии в разные годы жизни. Впрочем, новый филиал - это не только выставки. В сувенирной лавке можно купить традиционные яснополянские сувениры. И не совсем традиционные - например, носки с... изречениями писателя. Здесь есть гостиничные номера, оформленные в стиле дворянских покоев, и небольшой ресторанчик.

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