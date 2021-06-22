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22.06.2021 10:55

Призвание - учить!

На родине Константина Ушинского проведут конкурс для педагогов
Текст: Александра Щепкина (Тула)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 135(8486)
Победители тульского регионального конкурса "Призвание - учить!" получат призы по 100 тысяч рублей. Такие поддержка и стимул к совершенствованию для педагогов стали возможными благодаря подписанию регионом соглашения с благотворительным фондом "Эмпатия".

- Сегодня с благотворительным фондом "Эмпатия" мы подписали соглашение, которое даст старт новому региональному конкурсу для педагогов "Призвание - учить!". Не на словах, а на деле поддерживая наших педагогов, мы рассчитываем, что конкурс станет для них дополнительным стимулом к повышению профессионального мастерства, - подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.

Фонд "Эмпатия" был создан три года назад, его программа заключается в улучшении условий для педагогов в России. Помощь и поддержка преподавателей - одна из главных задач благотворительного фонда, а его миссия, как сообщает сайт организации, - открыть новые возможности для воплощения идей преподавателей в городах Российской Федерации. Примечательно, что само подписание соглашения о сотрудничестве происходило в творческом индустриальном кластере "Октава" недалеко от места, где жила семья знаменитого просветителя Константина Ушинского, чья жизнь всецело была подчинена просвещению народа, которое он считал "необходимым условием процветания и блага, развития и прогресса России".

- Соглашение о сотрудничестве с Тульской областью для меня лично и для фонда - это большой шаг вперед. Шаг к тому, чтобы находить и поддерживать еще больше педагогов, наделенных особым даром наставничества и способностью разглядеть в учениках уникальность. То, каким будет общество завтра, находится в руках учителей. И я благодарен Алексею Геннадьевичу за то, что уже сегодня мы объединяем усилия, чтобы о них позаботиться, - отметил учредитель благотворительного фонда "Эмпатия", предприниматель Михаил Шелков.

Конкурс "Призвание - учить!" будет проходить с июня по сентябрь этого года для педагогов, работающих в Тульской области. В нем 11 номинаций: это и "Профессиональный дебют" - для учителей со стажем до трех лет, и "Новации и традиции" - для опытных педагогов, есть номинация "Наставник", есть - для учителей сельских школ и классных руководителей, есть - для мастеров профессионального образования и производственного обучения, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов и педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс пройдет дистанционно. Для участия в нем необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг и разместить материалы, отражающие опыт педагогической деятельности. При этом педагог имеет право участвовать только в одной номинации. Получив допуск к участию в конкурсе, можно приступать к разработке конкурсных материалов, которые необходимо будет отправить до 23 августа. Подробную информацию о проведении конкурсного отбора можно найти на сайте Министерства образования Тульской области.

Победители будут названы в ходе празднования Дня учителя. Церемония вновь пройдет в творческом кластере "Октава". Победители конкурса получат дипломы организаторов конкурса, а также призы от благотворительного фонда "Эмпатия": по 100 тысяч рублей единовременно или по 15 или 20 тысяч рублей в течение 12 месяцев. Благотворительный фонд планирует выделить на поддержку конкурса восемь миллионов рублей.

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