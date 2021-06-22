Под Тулой перезахоронили бойцов Красной армии

В Тульской области перезахоронили останки 34 бойцов Красной армии, погибших в схватке с танками Гудериана. Рядом с местом захоронения был открыт памятник "Живым и павшим воинам Красной Армии", сообщили в пресс-службе правительства региона.

В прошлом году в поселке Пронь Кимовского района устанавливали столбы линии электропередач. В ходе этих работ рабочие обнаружили человеческие останки. Местная жительница Валентина Лысенко вспомнила, что примерно там в 1942 году были захоронены бойцы, погибшие в боях с танками. Девочкой она была этому свидетельницей.

Поисками погибших занимался поисковый отряд "Штурм". Действительно осенью 1941 года в этих местах шли ожесточенные бои - фашисты рвались к Туле и Москве. Поисковики нашли в указанном Валентиной Лысенко месте останки 34 военнослужащих и трех гражданских. Предположительно, это бойцы сибирской и дальневосточной 239-й стрелковой дивизии, павшие в ноябре 1941-го года в неравных схватках с частями 2-й танковой группы Гудериана.

В перезахоронении останков воинов в поселке Пронь принимал участие глава региона. Губернатор особо отметил работу поисковиков, благодаря которой неизвестным солдатам возращаются их имена.

- Мы отдаем дань уважения павшим в годы Великой Отечественной войны, которая началась в этот день ровно 80 лет назад. Мы всегда будем хранить память о защитниках Отечества, о наших дедах и прадедах, одержавших Великую Победу. Страну, которая помнит и чтит своих героев, не победить никому! - подчеркнул Алексей Дюмин.

Останки бойцов были захоронены у специально возведенного к этому дню памятника. Священнослужитель Кимовского Благочиния Тульской епархии Русской православной церкви отец Илия провел литию в память о погибших воинах.

После этого состоялась торжественное открытие мемориала "Живым и павшим воинам Красной армии". К подножию памятника легли живые цветы.