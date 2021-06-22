Подпольные банкирши "отмыли" 750 миллионов рублей

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность. Ею занимались четыре участницы преступной организованной группы. Об их задержании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, незаконные банковские операции жительницы Московского региона осуществляли с 2017 по 2018 год. Криминальные услуги они оказывали на территории нескольких регионов России. В схеме были задействованы более 40 подконтрольных мошенницам фирм-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и затем обналичивались. Общий оборот составил около 750 миллионов рублей, а доход за два года превысил 60 миллионов рублей.

В квартирах и офисах задержанных были проведены 19 обысков. Изъяты печати организаций, банковские карты, электронные ключи для управления расчетными счетами, финансовые документы. С задержанных взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.