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22.06.2021 14:47
Рубрика: Происшествия

Подпольные банкирши "отмыли" 750 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность. Ею занимались четыре участницы преступной организованной группы. Об их задержании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: iStock
Мошенники начали обманывать россиян беспроцентными кредитами

По ее словам, незаконные банковские операции жительницы Московского региона осуществляли с 2017 по 2018 год. Криминальные услуги они оказывали на территории нескольких регионов России. В схеме были задействованы более 40 подконтрольных мошенницам фирм-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и затем обналичивались. Общий оборот составил около 750 миллионов рублей, а доход за два года превысил 60 миллионов рублей.

В квартирах и офисах задержанных были проведены 19 обысков. Изъяты печати организаций, банковские карты, электронные ключи для управления расчетными счетами, финансовые документы. С задержанных взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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