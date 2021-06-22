Ракова: У плановых больных перед госпитализацией будут проверять прививку от коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации для безопасности пациентов в Москве ввели временные правила оказания плановой помощи.

По ее словам, теперь в столице будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. При этом речь идет только о плановой медицинской помощи, которую можно отложить на безопасный период. На экстренную помощь и безотлагательные вмешательства новые правила не распространяются.

Вице-мэр рассказала:

"На сегодняшний день уже развернуто более 20 тысяч коек, до конца этой недели мы развернем около 22,5 тысячи коек, и максимальные наши возможности - это около 24 тысяч коек. Какой бы масштабный коечный фонд не был, если эпидемия будет развиваться экспоненциально, то этих коек нам не хватит. Поэтому мы проводим большую работу по укреплению наших служб. На сегодняшний день на дому лечится более 70% всех заболевших, мы открыли 35 КТ-центров, мы усиливаем амбулаторную службу - делаем все, чтобы максимальное количество пациентов могли качественно лечиться амбулаторно. Но все равно уровень госпитализаций крайне высокий. За прошедшие сутки в Москве госпитализированы более 1900 человек. Нам каждый день надо находить койки, равные нашей крупнейшей больнице, работающей с коронавирусом - Филатовской больнице. Наша основная задача - снизить темп распространения вируса".