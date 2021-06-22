Ракова: В ближайшее время в Москве начнется вакцинация иностранцев и мигрантов от COVID-19

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в столице темпы вакцинации от коронавируса в Москве выросли в 4-5 раз. Москва наращивает мощности: пункты вакцинации увеличивают часы работы, на базе детских поликлиник будет открыто 19 новых прививочных пунктов. Пройти вакцинацию также смогут иностранные граждане и мигранты. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На федеральном уровне уже принято решение, что допускается вакцинация иностранцев, для этого будет использоваться "Спутник Лайт". Москва максимально заинтересована в том, чтобы все, кто проживает, были защищены. Соответствующий договор на эти вакцины мы уже заключили. Я очень надеюсь, что в конце этой или в начале следующей недели вакцина к нам поступит. Мы сейчас уже отрабатываем схемы и специальные пункты вакцинации для иностранцев и мигрантов", - рассказала она.