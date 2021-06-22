Ракова заявила об ограничении поставок вакцин от коронавируса в Москву

Два из трех препаратов, которыми проводится антиковидная вакцинация в Москве, не поступают в большом количестве. Об этом заммэра Анастасия Ракова рассказала журналистам телеканала "Россия 24".

"Хотели бы предоставить москвичам максимально широкий спектр прививок, - отметила вице-мэр. - Однако мы ограничены объемами, которые предоставляет министерство здравоохранения".

Ранее сообщалось, что в Москве временно прекращена запись на прививку вакциной "КовиВак" - запасы закончились. В ближайшее время ожидается новая поставка.