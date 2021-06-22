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22.06.2021 23:50
Рубрика: Общество

Светлана Разворотнева призвала прекратить строительство в парках и скверах столицы

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева заявила о необходимости ограничить или полностью прекратить проведение строительных работ в зеленых зонах столицы. Также она предлагает связать через парки и скверы все районы Москвы в единую "зеленую" цепь и увеличить количество зеленых насаждений. Таким образом активистка планирует не только улучшить экологическую обстановку, но и сохранить уникальность природных территорий города.

Фото: Екатерина Бибикова
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Растения - незаменимые помощники города. Именно они снижают неблагоприятные факторы природного и техногенного происхождения, а также климатического воздействия на людей. Помимо этого, они являются домом для большого числа животных, насекомых и птиц, которые наравне с человеком являются ценной частью экосистемы, сообщила правозащитница.

Она уверена, что защитить редких для большого мегаполиса существ, поможет расширение особо охраняемых природных территорий и появление новых парков и скверов.

"Только у нас в Москве есть столько заповедных мест и существ, их населяющих, например, редких и нужных насекомых, диких зайцев, лис, лосей и даже соколов и сапсанов, которые входят в Красную книгу Москвы. Спасать от исчезновения каждый вид по отдельности не совсем правильно. Очень важно поддержать и преумножить их естественную среду обитания", - сказала Светлана Разворотонева.

Она считает, что для этого, необходимо создать "зеленые коридоры", которые позволят животным и насекомым, опыляющим растения, беспрепятственно передвигаться по городу, Это не только поможет природе и сохранит редкие виды, но и свяжет московские районы в единую "зеленую" цепь.

При этом она уверена, что для сохранения естественной среды обитания зверей, необходимо ограничить вмешательство в нее городской инфраструктуры. Нужны законодательные границы, которые не дадут людям бесцеремонно вторгаться в мир животных и проводить в парках, скверах, на других природных территориях Москвы шумные, а подчас и вредоносные стройки.

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