Театральный фестиваль "Толстой" в Ясной Поляне переносится

Театральный фестиваль "Толстой", который в этом году должен был пройти в Ясной Поляне в пятый раз, в запланированные сроки не состоится - о переносе дат его проведения сообщили организаторы. Деньги за билеты зрителям вернут в полном объеме.

"В настоящий момент из-за роста заболеваемости COVID-19 по всей стране отменяются концерты и фестивали. Мы до последнего момента надеялись, что пятый, юбилейный театральный фестиваль "Толстой" состоится, как это было запланировано, с 24 по 27 июня 2021 года. Однако в связи с ухудшением ситуации Роспотребнадзор рекомендовал Оргкомитету перенести проведение фестиваля на более поздние сроки, когда позволит эпидемиологическая ситуация", - говорится в сообщении.

Новые даты фестиваля пока неизвестны, но организаторы призывают следить за новостями на официальных сайтах "Толстого" и Ясной Поляны.

Стоимость приобретенных на фестиваль билетов зрители получат обратно, включая комиссионный сбор.