В Ивановской области создадут 30 брендов модной одежды

Швейным предприятиям региона помогут найти новые рынки сбыта. Проект по акселерации брендов на базе центра "Мой бизнес" позволит производителям одежды из Ивановской области уловить актуальные требования потребителей и продвинуть свою продукцию за рубеж.

В прошлом году схему господдержки обкатали на трех местных компаниях. В частности, фирме "Ланика", которая с 1998 года шьет верхнюю одежду для женщин, нашли консультантов по дизайну и маркетингу. Итогом сотрудничества стал новый люксовый бренд Tsarina. В капсульной коллекции учли как российские, так и европейские тенденции моды. Основная концепция - "минималистичная боярыня". В линейку вошли пальто с узнаваемыми элементами русского костюма (меховые оторочки, рукава в боярском стиле) и стеганые пальто-пуховики. По словам руководителя фирмы Ларисы Кисляковой, приобрести такие вещи можно будет через байеров (закупщиков модной одежды).

- Новая коллекция вышла в новом для компании ценовом диапазоне. Она рассчитана на более высокий люксовый сегмент с целью продаж за рубеж, прежде всего в Европу. При этом часть разработанных моделей войдет в массовый ассортимент, - рассказала заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева.

В 2021 году к программе акселерации бренда сможет присоединиться три десятка компаний. Им помогут обновить дизайн изделий и разобраться с продвижением через современные электронные площадки. Для ивановских предприятий участие практически бесплатное, подчеркнула Людмила Дмитриева.

Чтобы войти в проект, нужно оставить заявку на сайте центра "Мой бизнес". Программа состоит из нескольких этапов: консалтинга, аудита текущей ситуации, определения точек роста, а также акселерации по одному из направлений: брендингу, ассортименту, продвижению и продажам, поиску новых рынков сбыта, в том числе через электронные торговые площадки Wildberries, Ozon и LaModa, GlobalRusTrade, Alibaba, eBay, Amazon.

- Если в прошлом году Ивановская область заняла лидирующую позицию по продажам на Wildberries, то в этом году мы сосредоточены на увеличении продаж через Ozon, - добавила Дмитриева.