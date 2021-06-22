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22.06.2021 12:45

Пуховик на экспорт

В Ивановской области создадут 30 брендов модной одежды
Текст: Татьяна Ткачёва (Иваново)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 135(8486)
Швейным предприятиям региона помогут найти новые рынки сбыта. Проект по акселерации брендов на базе центра "Мой бизнес" позволит производителям одежды из Ивановской области уловить актуальные требования потребителей и продвинуть свою продукцию за рубеж.

В прошлом году схему господдержки обкатали на трех местных компаниях. В частности, фирме "Ланика", которая с 1998 года шьет верхнюю одежду для женщин, нашли консультантов по дизайну и маркетингу. Итогом сотрудничества стал новый люксовый бренд Tsarina. В капсульной коллекции учли как российские, так и европейские тенденции моды. Основная концепция - "минималистичная боярыня". В линейку вошли пальто с узнаваемыми элементами русского костюма (меховые оторочки, рукава в боярском стиле) и стеганые пальто-пуховики. По словам руководителя фирмы Ларисы Кисляковой, приобрести такие вещи можно будет через байеров (закупщиков модной одежды).

Фото: iStock
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- Новая коллекция вышла в новом для компании ценовом диапазоне. Она рассчитана на более высокий люксовый сегмент с целью продаж за рубеж, прежде всего в Европу. При этом часть разработанных моделей войдет в массовый ассортимент, - рассказала заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева.

В 2021 году к программе акселерации бренда сможет присоединиться три десятка компаний. Им помогут обновить дизайн изделий и разобраться с продвижением через современные электронные площадки. Для ивановских предприятий участие практически бесплатное, подчеркнула Людмила Дмитриева.

Чтобы войти в проект, нужно оставить заявку на сайте центра "Мой бизнес". Программа состоит из нескольких этапов: консалтинга, аудита текущей ситуации, определения точек роста, а также акселерации по одному из направлений: брендингу, ассортименту, продвижению и продажам, поиску новых рынков сбыта, в том числе через электронные торговые площадки Wildberries, Ozon и LaModa, GlobalRusTrade, Alibaba, eBay, Amazon.

- Если в прошлом году Ивановская область заняла лидирующую позицию по продажам на Wildberries, то в этом году мы сосредоточены на увеличении продаж через Ozon, - добавила Дмитриева.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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