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22.06.2021 10:46
Рубрика: Общество

В Калуге на выпускные балы пустят тех, кто сдал ПЦР-тест

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калужской области решили не отказываться от выпускных балов. Выпускные пройдут, но все участники должны будут сдать ПЦР-тесты, такое решение приняли на заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В Калуге День выпускника пройдет при усилении мер безопасности. В частности, все участники выпускных балов - и сами выпускники, и родители, и учителя должны будут сдать ПЦР-тесты на коронавирус. Торжества состоятся 26 июня. По традиции, в этот день по Калуге пройдет шествие выпускников - теперь уже бывшие школьники пройдут по центральным улицам города до Парка культуры и отдыха, где празднование будет продолжено.

На данный момент в регионе на лечении в стационарах находятся 924 больных коронавирусной инфекцией. По оперативным данным, за последние сутки заболели 59 человек. Всего в регионе инфицировано 36 764 человека, 35 126 выздоровели, причем 50 человек за последний день. Скончались - 354 человека.

Кстати

По аналогичной схеме планируется провести в ночь на 3 июля общегородской бал выпускников в Воронеже. Всем его гостям: школьникам, родителям, педагогам и даже журналистам, - необходимо будет сдать ПЦР-тест.

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