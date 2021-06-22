В Москве дезинсектор украл у пенсионера полмиллиона рублей

На западе Москвы 24-летний дезинсектор во время обработки квартиры от насекомых обокрал пенсионера. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Васенин рассказал, что приезжему, работающему дезинсектором, поступил заказ на обработку квартиры на Центральной улице. В оговоренное время он пришел к 71-летнему жителю района.

Мастер сообщил, что процедура обработки занимает некоторое время и является небезопасной. Поэтому он попросил пенсионера не находиться в это время дома. Когда хозяин квартиры ушел, дезинсектор воспользовался удобным моментом и украл 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали вора и вернули украденные деньги пожилому человеку. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.