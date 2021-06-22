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Рубрика: Общество

QR-код в историю

Найден современный формат "Книги Памяти" для каждого села
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 137(8488)
В Москве представили современный формат сохранения живой истории Великой Отечественной войны - "Книгу Памяти".
Сергей Баландюк пообещал, что ЭЛАР будет помогать всем, кто захочет сделать "Книгу Памяти" своей деревни. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС Сергей Баландюк пообещал, что ЭЛАР будет помогать всем, кто захочет сделать "Книгу Памяти" своей деревни. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Сергей Баландюк пообещал, что ЭЛАР будет помогать всем, кто захочет сделать "Книгу Памяти" своей деревни. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Она посвящена 386 солдатам всего одного села - Паники Сараевского района Рязанской области и хранит всю информацию, которую только возможно было добыть о них в государственных и военных архивах, с редкими фронтовыми фотографиями, записями о подвигах, наградах и судьбах, с отрывками из писем и дневников.

Охвачен такой огромный объем документов только по одной деревне, что не переварила бы ни одна обычная бумажная книга. Но здесь через QR-коды можно выйти в интернет и посмотреть архивные данные на каждого человека.

Впрочем, уникальность "Книги Памяти" состоит в том, что это образец для написания собственной книги с очень простым и понятным алгоритмом действий для любого населенного пункта, главное, чтобы нашлись энтузиасты.

"Этот проект призван скрепить памятью о тех событиях нашу большую страну. Ведь она и состоит из таких вот деревенек, половина жителей которых не вернулись с фронта, - сказал на презентации в ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. - Общая память о них сегодня оживает на этих страницах. Ведь каждому хочется знать, как жил и как воевал твой дед или прадед".

Фото: телеканала "Россия"
В "Зарядье" прошла Акция Памяти к 80-летию начала войны

Сейчас в селе Паники проживает около 300 человек. Чтобы собрать информацию о фронтовиках, туда отправились молодые сотрудники корпорации ЭЛАР, которая занимается оцифровкой документов для крупнейших информационных ресурсов о Великой Отечественной войне. Буквально ходили по домам и по крупицам возвращали из забвения человеческие судьбы. Заглянули в архивы сельсовета и военкомата. "Это первая книга нового проекта "Малая Родина" об односельчанах, которые ушли на фронт в Великую Отечественную войну, - рассказал один из авторов "Книги Памяти", глава корпорации ЭЛАР Сергей Баландюк. - Результат есть. Мы установили имена шести погибших. На памятнике сейчас 44 имени, а будет 50. Уточнили судьбу 9 жителей, которые числились пропавшими без вести... Ранее сельсоветом было учтено на 91 человека меньше. И это, конечно, цифры не финальные. Каждый, кто будет листать книгу, может обнаружить ошибки и исправить их, дополнить".

Сергей Баландюк пообещал, что ЭЛАР будет помогать всем, кто захочет сделать "Книгу Памяти" своей деревни: "Надеемся, что создание таких книг найдет отклик и в других районах. Мы будем всем помогать. Книгу можно скачать на сайте МалаяРодина.ру или отправить запрос, и мы ее напечатаем. А тем, кто решит сделать свою книгу, нужно на том же сайте написать обращение".

"Это образец памяти о событиях, которые нельзя забывать, - убежден руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев. По его мнению, сейчас наступил тот момент, когда результаты работы, которую проводят РВИО и минобороны, становятся ближе людям. "Уходят фронтовики. А книга эта даст возможность не просто вспоминать о войне, а посмотреть на своих односельчан, соседей, родственников, - говорит Ивлиев, для которого Паники и есть малая родина.

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