В Москве пункты вакцинации от коронавируса будут работать до последнего пациента

Власти Москвы продлят работу пунктов вакцинации от коронавируса, заявила в эфире "России 24" заммэра Анастасия Ракова.

В поликлиниках вакцинацию сейчас проводят с 8 до 20.00. Теперь, когда ситуация с ковидом осложнилась, их работу продлят до 22.00. При этом мощности будут увеличены, чтобы принять как можно больше людей.

Павильоны "Здоровая Москва" в парках временно переориентируют под вакциниацию. Формально они будут работать до 20.00, а по факту - до последнего пациента, подчеркнула Анастасия Ракова.