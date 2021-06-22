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Рубрика: Происшествия

В Москве задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании сотрудниками московской полиции троих участников преступной группы, которые подделывали и продавали сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Она рассказала, что сбывали фальшивки через интернет-магазин путем курьерской доставки. Цена одной справки составляла от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления.

Возле одного из домов на Мичуринском проспекте полицейские задержали одного такого курьера, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Оперативники установили и сбытчика подделки - 19-летнего молодого человека. Он непосредственно передавал фальшивые справки сотрудникам курьерской службы в запечатанных конвертах.

Вскоре задержали и 23-летнего изготовителя фальшивых сертификатов. Он собственноручно заполнял имевшиеся у него пустые бланки и проставлял на них печати и штампы различных медицинских учреждений.

В офисе мошенников на Электродной улице полицейские обнаружили незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медицинских организаций, штампы с наименованиями вакцины.

Возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Подозреваемые задержаны.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства мошенничества, ищут возможных организаторов преступной схемы и соучастников аферы.

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