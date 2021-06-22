В Москве жара приблизится к 40 градусам

В ближайшие дни в Москве температура приблизится к 40-градусной отметке. Об этом свидетельствует недельный прогноз Гидрометцентра РФ.

Уже во вторник термометры покажут плюс 35, а в среду - плюс 36. Самым жарким днем с начала лета, когда могут пасть температурные рекорды, должен стать четверг. В этот день москвичей ждет 37-градусный зной.

Температура днем почти не будет опускаться ниже 30 в течение всей недели. При этом осадков практически не будет: кратковременные дожди прогнозируются лишь ближе к выходным.